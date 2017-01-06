Внимание! Морозы будут усиливаться!

Опубликовано 06.01.2017

Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил данные о дальнейшем понижении температуры воздуха. По данным синоптиков, ночью 6 января, а также в течение 7-9 января в Костромской области усилятся морозы. В дневные часы температура дойдет до -30 градусов, ночью местами до -40 градусов.

6 января ночью температура воздуха составит -29-34°.

7 января температура воздуха ночью -30-35°, местами при прояснении -38-40°, днем -25-30°, местами -33°.

8 января температура воздуха ночью -30-35°, местами -39°, днем -25-30°.

9 января температура воздуха ночью -28-33°, местами -35°, днем -17-22°.

В населенных пунктах, расположенных в низинах, возможно понижение температур на 3-4 градуса по сравнению с указанными.

Управление региональной безопасности Костромской области, Главное Управление МЧС России по Костромской области предупреждают, что в связи с аномальными морозами усиливаются риски обморожений и чрезвычайных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией печного и газового оборудования. Жителям Костромской области необходимо соблюдать меры безопасности