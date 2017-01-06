Еженедельное информационное издание Костромской области
Внимание! Морозы будут усиливаться!
- Опубликовано 06.01.2017
Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды представил данные о дальнейшем понижении температуры воздуха. По данным синоптиков, ночью 6 января, а также в течение 7-9 января в Костромской области усилятся морозы. В дневные часы температура дойдет до -30 градусов, ночью местами до -40 градусов.
6 января ночью температура воздуха составит -29-34°.
7 января температура воздуха ночью -30-35°, местами при прояснении -38-40°, днем -25-30°, местами -33°.
8 января температура воздуха ночью -30-35°, местами -39°, днем -25-30°.
9 января температура воздуха ночью -28-33°, местами -35°, днем -17-22°.
В населенных пунктах, расположенных в низинах, возможно понижение температур на 3-4 градуса по сравнению с указанными.
Управление региональной безопасности Костромской области, Главное Управление МЧС России по Костромской области предупреждают, что в связи с аномальными морозами усиливаются риски обморожений и чрезвычайных ситуаций, связанных с неправильной эксплуатацией печного и газового оборудования. Жителям Костромской области необходимо соблюдать меры безопасности