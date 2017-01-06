В связи с аномальными морозами необходимо ограничить пребывание детей на открытом воздухе

Опубликовано 06.01.2017

В целях предотвращения переохлаждения и обморожений необходимо исключить пребывание детей на открытом воздухе. Руководителям образовательных, спортивных и культурных учреждений поручено отменить уличные мероприятия.

По требованию губернатора Костромской области Сергея Ситникова курирующие департаменты провели работу необходимую работу с руководителями учреждений и предприятий. В муниципальных образованиях отменены мероприятия на открытом воздухе.

Кроме того, департамент по культуре провел работу с туроператорами, принимающими на территории региона туристические группы, особенно детские. В связи с морозами внесены изменения в программы пребывания гостей на территории региона, чтобы максимально исключить время нахождения людей на открытом воздухе. В программы включены дополнительные объекты показа внутри помещений.

Для туристов организована работа телефона "горячей линии" - 8910-958-85-86. Интересующую информацию можно также узнать в туристско-информационном центре по адресу г. Кострома, ул. Советская, 39 либо по телефону (4942) 46-11-22, ежедневно с 11 до 18 часов, а также на сайте www. kostroma.ru.

Администрация региона обращает внимание родителей на необходимость исключить пребывания детей на открытом воздухе. В случае необходимости кратковременного пребывания на улице необходимо убедиться, что ребенок одет в соответствии с погодными условиями.