Губернатор лично проверил работу объектов жизнеобепечения Опубликовано 06.01.2017

Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично проверил работу объектов жизнеобеспечения Костромы и Костромского района в условиях пониженных температур.

Глава региона проверил работу предприятий жилищно-коммунального комплекса, транспортного обслуживания населения в сложных погодных условиях, а также готовность медицинских учреждений к оказанию необходимой помощи населению. Кроме того, Сергей Ситников посетил пункты обогрева, чтобы проверить, каким образом оказывается помощь водителям. По требованию губернатора рейды по объектам жизнеобеспечения проводят также заместители главы региона и руководители департаментов Костромской области. Пресс-служба губернатора Костромской области