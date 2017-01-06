В муниципальных образованиях Костромской области пройдут проверки эксплуатации печей Опубликовано 06.01.2017

С начала нового года каждый пятый пожар в регионе произошел из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печей. Такую статистику приводят главное управление МЧС по Костромской области и управление региональной безопасности.

Пожары происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

В морозы рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, а не один раз длительное время, это позволит избежать перекала печи. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Проверьте состояние предтопочного металлического листа - на нем не должно быть дефектов и прогаров. Недопустимо оставлять приоткрытой заслонку и оставлять печь без присмотра. Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна.

Соблюдайте правила безопасного поведения! Научите этим правилам своих детей! Берегите безопасность себя и своих близких!

При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п.) сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с сотовых операторов).

Помните, что пожар легче предупредить, чем потушить!