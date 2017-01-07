Длительное пребывание на открытом воздухе может привести к обморожению

Опубликовано 06.01.2017

Управление региональной безопасности Костромской области, службы МЧС предупреждают жителей региона о необходимости принять меры для предотвращения переохлаждения и обморожения.

Необходимо ограничить пребывание на открытом воздухе, без острой необходимости не покидать приделы населенных пунктов.

Обморожению способствуют влажность воздуха, ветер, а также потеря крови при ранении, ослабление здоровья больного, алкогольное опьянение. Обратите внимание, что обморожение происходит незаметно, без боли, поэтому необходимо чаще проверять чувствительность кожи лица, постоянно шевелить пальцами рук и ног. При сильном ветре лучше лицо укрыть шарфом или самодельной маской.

Во избежание обморожения ног необходимо следить за тем, чтобы обувь не сдавливала конечность и не пропускала воду, желательно постоянно двигаться. При работе на холоде следует усиленно питаться, принимать горячее питье. Кожу лица и рук нужно защищать салом или рыбьим жиром.

Признаком обморожения является побледнение кожи с потерей чувствительности. При более сильном обморожении на коже появляются пузыри с кровянистым содержимым, развивается омертвение всех слоев кожи, мягких тканей и костей, и даже всей конечности.

Чтобы помочь пострадавшему необходимо быстро согреть обмороженную часть тела, желательно в теплом помещении. Не рекомендуется растирать обмороженный участок снегом. Согревать обмороженные участки тела лучше в воде, доводя постепенно температуру воды до +37 °С, обмывая мылом и производя осторожный, но энергичный массаж. При возникновении пузырей массаж делать не рекомендуется. Одновременно пострадавшему дают сладкий горячий чай или кофе.

При потеплении обмороженного участка его обтирают спиртом, одеколоном или водкой и накладывают на пострадавший участок тела стерильную повязку.

Для применения других мер помощи больной должен быть незамедлительно доставлен в лечебное учреждение.

