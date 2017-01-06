В Костромской области реализуются усиленные меры по предотвращению чрезвычайных ситуаций Опубликовано 06.01.2017

Оперативные службы Костромской области усилили меры профилактики возникновения пожаров и дорожно-транспортных происшествий. Во всех муниципальных образованиях проходят подомовые обходы, на дорогах области дежурят дополнительные патрульные машины для оказания помощи водителям.

Сегодня совместные рейды УМВД и ГУ МЧС России по Костромской области прошли в районах Костромской области. В населенных пунктах прошли проверки соблюдения правил пожарной безопасности в местах проживания лиц, входящих в группу "риска": ведущих асоциальный образ жизни, многодетных семей, инвалидов и одиноко проживающих пенсионеров.

С начала года из-за несоблюдения техники безопасности случилось около 20 пожаров, погибли люди. Специалисты напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании электронагревательных приборов и печного отопления.

По линии УМВД все наряды полиции ориентированы на своевременное оказание помощи жителям области, оказавшимся на открытом воздухе. На стационарных постах ГИБДД инспекторы интересуются у водителей о необходимости оказания помощи на дороге. Благодаря своевременной информации, приняты необходимые меры для оказания помощи водителю грузовика, сломавшемуся в пути. Машина отбуксирована в безопасное место.

В помощь водителям на межмуниципальных трассах также работают дополнительные патрульные машины. В зоне повышенного внимания - автотранспорт, работающий на дизельном топливе. Для снижения рисков ДТП водителям напоминают о необходимости использования топлива, соответствующего температурному режиму. Такие же профилактические беседы проводятся с диспетчерами и владельцами АЗС.