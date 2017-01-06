Жизнь и здоровье жителей Костромской области - на круглосуточном контроле оперативных служб

Опубликовано 06.01.2017

В Костромской области проводятся мероприятия по обеспечению бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения в условиях аномальных морозов, сохранению здоровья и жизни людей.

По поручению губернатора Сергея Ситникова во всех социальных объектах, а также в местах массового скопления людей организовано круглосуточное дежурство административного персонала. Состояние всех систем водоснабжения, теплоснабжения и электроснабжения - под жестким контролем отраслевых ведомств и глав муниципальных образований.

В сельских поселениях организуются совместные дежурства глав и местных жителей для предотвращения возможных возгораний и своевременного реагирования на риски аварийных ситуаций.

На особом контроле - техническое состояние систем жизнеобеспечения и качество используемых видов топлива. Мониторинг объектов проходит в круглосуточном режиме. Обнаруженные неполадки оперативно устраняются.

Так, благодаря бдительности дежурных приняты своевременные меры по недопущению промерзания водопроводных труб в Мантуровской больнице.

Для устранения возможных аварийных ситуаций в жилом фонде Управляющим компаниям рекомендовано сформировать дежурные бригады сантехников и электриков.

Все экстренные службы региона проверены на предмет готовности. В муниципальных образованиях предусмотрены пункты обогрева на случай необходимости, в лечебных учреждениях сделан необходимый запас медикаментов.

Сотрудники территориальных отделов УМВД по Костромской области и ГУ МЧС по Костромской области проводят профилактические подомовые обходы всех асоциальных групп населения для предотвращения случаев обморожения и возникновения пожара. С одинокими пенсионерами проводят работу социальные службы.

На водных объектах инспекторы предупреждают одиноких рыбаков об угрозе обморожения.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в Костромской области реализуется полный комплекс информационных мероприятий, направленных на обеспечение жизнедеятельности населения.

Информация обо всех предпринимаемых мерах - на личном контроле губернатора Костромской области Сергея Ситникова.

