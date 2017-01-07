К утру температура воздуха в муниципальных районах Костромской области понизилась до 40 градусов

Самая низкая температура – минус 40 градусов – отмечена в Солигалическом и Шарьинском районах.
До 39 градусов мороза сегодня в Сусанинском районе. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 35 градусов.
По данным на 8.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -35
2. г. Буй и Буйский район -35
3. г. Волгореченск -33
4. Вохомский район -32
5. г. Галич и Галичский район -35
6. Кадыйский район -34
7. Кологривский район -37
8. г. Кострома - 34
9. Костромской район -34
10. Красносельский район -35
11. Макарьевский район -38
12. г. Мантурово - 35
13. Мантуровский район -35
14. Межевской район -37
15. г. Нея и Нейский район -38
16. Нерехтский район -30
17. Октябрьский район -37
18. Островский район -35
19. Павинский район -38
20. Парфеньевский район -33
21. Поназыревский район -29
22. Пыщугский район -35
23. Солигаличский район -40
24. Сусанинский район -39
25. Судиславский район -34
26. Чухломской район -37
27. г. Шарья -40
28. Шарьинский район -40
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.