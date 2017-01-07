К утру температура воздуха в муниципальных районах Костромской области понизилась до 40 градусов

Самая низкая температура – минус 40 градусов – отмечена в Солигалическом и Шарьинском районах.

До 39 градусов мороза сегодня в Сусанинском районе. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 35 градусов.

По данным на 8.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:

1. Антроповский район -35

2. г. Буй и Буйский район -35



3. г. Волгореченск -33



4. Вохомский район -32



5. г. Галич и Галичский район -35



6. Кадыйский район -34



7. Кологривский район -37



8. г. Кострома - 34



9. Костромской район -34



10. Красносельский район -35



11. Макарьевский район -38



12. г. Мантурово - 35



13. Мантуровский район -35



14. Межевской район -37



15. г. Нея и Нейский район -38



16. Нерехтский район -30



17. Октябрьский район -37



18. Островский район -35



19. Павинский район -38



20. Парфеньевский район -33



21. Поназыревский район -29



22. Пыщугский район -35



23. Солигаличский район -40



24. Сусанинский район -39



25. Судиславский район -34



26. Чухломской район -37



27. г. Шарья -40



28. Шарьинский район -40

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.