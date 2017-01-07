К утру температура воздуха в муниципальных районах Костромской области понизилась до 40 градусов

Опубликовано 07.01.2017

 

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По данным оперативного мониторинга, в большинстве муниципальных образований Костромской области в ночь на 7 января температура воздуха была ниже 35 градусов.

Самая низкая температура – минус 40 градусов – отмечена в Солигалическом и Шарьинском районах.
     До 39 градусов мороза сегодня в  Сусанинском районе. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 35 градусов.
     По данным на 8.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:

1. Антроповский район -35

2. г. Буй и Буйский район -35

3. г. Волгореченск -33

4. Вохомский район -32

5. г. Галич и Галичский район -35

6. Кадыйский район -34

7. Кологривский район -37

8. г. Кострома - 34

9. Костромской район -34

10. Красносельский район -35

11. Макарьевский район -38

12. г. Мантурово - 35

13. Мантуровский район -35

14. Межевской район -37

15. г. Нея и Нейский район -38

16. Нерехтский район -30

17. Октябрьский район -37

18. Островский район -35

19. Павинский район -38

20. Парфеньевский район -33

21. Поназыревский район -29

22. Пыщугский район -35

23. Солигаличский район -40

24. Сусанинский район -39

25. Судиславский район -34

26. Чухломской район -37

27. г. Шарья -40

28. Шарьинский район -40

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.

 

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