В п. Космынино ведутся работы по замене участка вышедшего из строя водопровода

В связи с аномально низкой температурой в п. Космынино замерз ввод в водонапорную башню. Аварийные бригады работали на устранении аварии всю ночь. Работы ведутся под персональным контролем главы администрации г. Нерехты и Нерехтского района Игоря Малякина.

Принято решение заменить замерзший участок водопровода протяженностью около 20 метров.

В поселке работает сеть колонок, кроме того, вода будет подвозиться по заявкам. Отопление в дома жителей подается. На котельную вода подвозится пожарными машинами.

Управление региональной безопасности напоминает, что в частном секторе необходимо постоянно спускать воду тонкой струей, чтобы избежать замерзания водопровода.