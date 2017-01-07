В п. Космынино ведутся работы по замене участка вышедшего из строя водопровода

Опубликовано 07.01.2017

 

511

 

Аварийные бригады коммунальщиков ведут работы по замене участка водопровода в п. Космынино Нерехтского района.

В связи с аномально низкой температурой в п. Космынино замерз ввод в водонапорную башню. Аварийные бригады работали на устранении аварии всю ночь. Работы ведутся под персональным контролем главы администрации г. Нерехты и Нерехтского района Игоря Малякина.
     Принято решение заменить замерзший участок водопровода протяженностью около 20 метров.  
     В поселке работает сеть колонок, кроме того, вода будет подвозиться по заявкам. Отопление в дома жителей подается. На котельную вода подвозится пожарными машинами.
     Управление региональной безопасности напоминает, что в частном секторе необходимо постоянно спускать воду тонкой струей, чтобы избежать замерзания водопровода.

SocButtons v1.4
Яндекс.Погода

Сейчас 564 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте







Партнеры