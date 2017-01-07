В связи с аномально низкими температурами оперативные службы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности

Опубликовано 07.01.2017

Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области предупреждают о мерах безопасности в связи с аномально низкими температурами:



- ограничьте пребывание на открытом воздухе, одевайтесь по погоде;

- по возможности не покидайте пределы населенных пунктов;

- не используйте личный автотранспорт для дальних поездок;

- при поездках на территории населенного пункта - проверяйте качестводизельного топлива;

- не допускайте пребывания детей на открытом воздухе;

- во избежание пожаров строго соблюдайте правила использования печей, газовых и электроприборов;

- контролируйте и по возможности сократите количество используемых электроприборов, максимально ограничьте использование электрообогревателей;

- не оставляйте без присмотра печи, газовое и электрооборудование, не допускайте к ним детей;

- жителям частного сектора необходимо постоянно спускать воду во избежание заморозки водопровода;

- регулярно проверяйте соседей асоциального поведения и пожилых людей, чтобы избежать пожаров и аварийных ситуаций.