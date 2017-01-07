Еженедельное информационное издание Костромской области
В связи с аномально низкими температурами оперативные службы напоминают о необходимости неукоснительного соблюдения правил безопасности
- Опубликовано 07.01.2017
Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области предупреждают о мерах безопасности в связи с аномально низкими температурами:
- ограничьте пребывание на открытом воздухе, одевайтесь по погоде;
- по возможности не покидайте пределы населенных пунктов;
- не используйте личный автотранспорт для дальних поездок;
- при поездках на территории населенного пункта - проверяйте качестводизельного топлива;
- не допускайте пребывания детей на открытом воздухе;
- во избежание пожаров строго соблюдайте правила использования печей, газовых и электроприборов;
- контролируйте и по возможности сократите количество используемых электроприборов, максимально ограничьте использование электрообогревателей;
- не оставляйте без присмотра печи, газовое и электрооборудование, не допускайте к ним детей;
- жителям частного сектора необходимо постоянно спускать воду во избежание заморозки водопровода;
- регулярно проверяйте соседей асоциального поведения и пожилых людей, чтобы избежать пожаров и аварийных ситуаций.