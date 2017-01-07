Чрезмерная нагрузка электросети приводит к пожарам!

Опубликовано 07.01.2017

Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области предупреждают о необходимости ограничить нагрузку электросети. Бесконтрольное использование электроприборов может привести к пожарам.



В связи с аномально низкими температурами в регионе резко возросла нагрузка на электросети. Специалисты предупреждают – это может привести к пожарам.

Жителям региона необходимо предотвратить бесконтрольное использование дополнительных источников тепла и ограничить его определенными промежутками времени. Необходимо проверить исправность всех приборов. Недопустимо использование самодельных электронагревателей.

Использовать можно только обогреватели заводского изготовления с терморегулятором. При этом электроприборы нельзя оставлять без присмотра и располагать вплотную к сгораемым предметам.

Проверьте исправность розеток и выключателей. Особо будьте внимательны к удлинителям, не допускайте их нагрев.

Регулярно проверяйте соседей, если среди них есть люди асоциального поведения и пожилые люди.

При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п.) сообщите в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с сотовых операторов), сохраняйте самообладание и следуйте жестким правилам.

Соблюдение правил безопасности при использовании газового оборудования и электрических приборов может спасти вашу жизнь и жизнь ваших близких.