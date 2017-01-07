Еженедельное информационное издание Костромской области
Понижение температуры воздуха в муниципальных районах Костромской области продолжается и в некоторых из них мороз достиг отметки 42 градуса
- Опубликовано 07.01.2017
По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 10.00 температура воздуха продолжила снижение. В Павинском районе отмечена самая низкая температура – 42, а в Шарьинском районе отметка термометра приблизилась к 41.
До 39 градусов мороза опустилась температура в Нейском, Солигаличском и Судиславском районах. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 35-37 градусов.
По данным на 10.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -36
2. г. Буй и Буйский район -36
3. г. Волгореченск -34
4. Вохомский район -36
5. г. Галич и Галичский район -35
6. Кадыйский район -37
7. Кологривский район -37
8. г. Кострома - 35
9. Костромской район -37
10. Красносельский район -35
11. Макарьевский район -35
12. г. Мантурово - 36
13. Мантуровский район -35
14. Межевской район -36
15. г. Нея и Нейский район -39
16. Нерехтский район -31,6
17. Октябрьский район -37
18. Островский район -33
19. Павинский район -42
20. Парфеньевский район -37
21. Поназыревский район -34
22. Пыщугский район -36
23. Солигаличский район -39
24. Сусанинский район -38
25. Судиславский район -39
26. Чухломской район -38
27. г. Шарья и Шарьинский район -40,8
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.