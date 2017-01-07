Понижение температуры воздуха в муниципальных районах Костромской области продолжается и в некоторых из них мороз достиг отметки 42 градуса

Опубликовано 07.01.2017

По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 10.00 температура воздуха продолжила снижение. В Павинском районе отмечена самая низкая температура – 42, а в Шарьинском районе отметка термометра приблизилась к 41.



До 39 градусов мороза опустилась температура в Нейском, Солигаличском и Судиславском районах. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 35-37 градусов.

По данным на 10.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -36

2. г. Буй и Буйский район -36

3. г. Волгореченск -34

4. Вохомский район -36

5. г. Галич и Галичский район -35

6. Кадыйский район -37

7. Кологривский район -37

8. г. Кострома - 35

9. Костромской район -37

10. Красносельский район -35

11. Макарьевский район -35

12. г. Мантурово - 36

13. Мантуровский район -35

14. Межевской район -36

15. г. Нея и Нейский район -39

16. Нерехтский район -31,6

17. Октябрьский район -37

18. Островский район -33

19. Павинский район -42

20. Парфеньевский район -37

21. Поназыревский район -34

22. Пыщугский район -36

23. Солигаличский район -39

24. Сусанинский район -38

25. Судиславский район -39

26. Чухломской район -38

27. г. Шарья и Шарьинский район -40,8



Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.