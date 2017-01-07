Ситуация в муниципальных образованиях Костромской области – на личном контроле губернатора

Опубликовано 07.01.2017

Губернатор Костромской области Сергей Ситников провел совещание по вопросам работы объектов жизнеобеспечения региона.



Глава региона Сергей Ситников с утра заслушал доклады дежурных служб о ситуации в муниципальных образованиях области. В связи с аномально низкими температурами все региональные и муниципальные службы работают в круглосуточном режиме, осуществляется постоянный мониторинг деятельности объектов жизнеобеспечения. С руководителями подразделений обсуждены проблемные вопросы, возникающие на объектах, и приняты конкретные решения по их устранению.

По прогнозам метеослужб температура в регионе будет снижаться в течение ближайших суток. Руководители подразделений предупреждены о личной ответственности за оперативность принятия решений и своевременное информирование всех служб о рисках чрезвычайных ситуаций.