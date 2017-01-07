Еженедельное информационное издание Костромской области
07 Января 2017
На скважине в п. Космынино будет установлено энергосберегающее обрудование
- Опубликовано 07.01.2017
По поручению губернатора Сергея Ситникова на скважину в п. Космынино Нерехтского района будет установлен частотный привод.
По поручению главы региона Сергея Ситникова департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области договорился с компанией Рембурстрой об установке на скважине в п. Космынино Нерехтского района частотного привода. Энергосберегающее оборудование позволит обеспечить бесперебойную подачу воды и значительно сэкономить энергопотребление. Специалист по установке оборудования уже выехал на место.
В настоящее время ремонтные бригады уже заменили один из двух участков замерзшей трубы. Работы продолжаются.