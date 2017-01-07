На скважине в п. Космынино будет установлено энергосберегающее обрудование

Опубликовано 07.01.2017

По поручению губернатора Сергея Ситникова на скважину в п. Космынино Нерехтского района будет установлен частотный привод.

По поручению главы региона Сергея Ситникова департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области договорился с компанией Рембурстрой об установке на скважине в п. Космынино Нерехтского района частотного привода. Энергосберегающее оборудование позволит обеспечить бесперебойную подачу воды и значительно сэкономить энергопотребление. Специалист по установке оборудования уже выехал на место.

В настоящее время ремонтные бригады уже заменили один из двух участков замерзшей трубы. Работы продолжаются.