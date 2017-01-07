Еженедельное информационное издание Костромской области
К полудню температура воздуха в муниципальных районах Костромской области повысилась в среднем на 2-3 градуса
- Опубликовано 07.01.2017
По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 12.00 температура воздуха повысилась в среднем на 2-3 градуса.
Самый низкий температурный показатель в Октябрьском районе – 38, в Нейском районе на градус выше - 37. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 34-36 градусов.
По данным на 12.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -35
2. г. Буй и Буйский район -34
3. г. Волгореченск -34
4. Вохомский район -35
5. г. Галич и Галичский район -34
6. Кадыйский район -32
7. Кологривский район -34
8. г. Кострома - 31
9. Костромской район -33
10. Красносельский район -35
11. Макарьевский район -35
12. г. Мантурово - 33
13. Мантуровский район -33
14. Межевской район -35
15. г. Нея и Нейский район -37
16. Нерехтский район -30
17. Октябрьский район -38
18. Островский район -32
19. Павинский район -36
20. Парфеньевский район -36
21. Поназыревский район -32
22. Пыщугский район -32
23. Солигаличский район -35
24. Сусанинский район -36
25. Судиславский район -36
26. Чухломской район -35
27. г. Шарья и Шарьинский район -36
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.