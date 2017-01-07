К полудню температура воздуха в муниципальных районах Костромской области повысилась в среднем на 2-3 градуса

Опубликовано 07.01.2017

По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 12.00 температура воздуха повысилась в среднем на 2-3 градуса.



Самый низкий температурный показатель в Октябрьском районе – 38, в Нейском районе на градус выше - 37. В других муниципальных образованиях температура воздуха колеблется на отметке около минус 34-36 градусов.

По данным на 12.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -35

2. г. Буй и Буйский район -34

3. г. Волгореченск -34

4. Вохомский район -35

5. г. Галич и Галичский район -34

6. Кадыйский район -32

7. Кологривский район -34

8. г. Кострома - 31

9. Костромской район -33

10. Красносельский район -35

11. Макарьевский район -35

12. г. Мантурово - 33

13. Мантуровский район -33

14. Межевской район -35

15. г. Нея и Нейский район -37

16. Нерехтский район -30

17. Октябрьский район -38

18. Островский район -32

19. Павинский район -36

20. Парфеньевский район -36

21. Поназыревский район -32

22. Пыщугский район -32

23. Солигаличский район -35

24. Сусанинский район -36

25. Судиславский район -36

26. Чухломской район -35

27. г. Шарья и Шарьинский район -36

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.