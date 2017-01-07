Православные встретили Рождество

Опубликовано 07.01.2017

Несмотря на морозы, праздничные службы прошли в большинстве храмов Костромской митрополии

Сложные погодные условия не помешали тысячам верующих заполнить все действующие храмы в Костромской области. Главные торжества прошли в Богоявленском кафедральном соборе, где богослужение возглавил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. В сан митрополита владыка был возведен 3 января, Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом. Так что Рождество и сама митрополия, а прежде епархия, и ее руководитель, встречали в новом статусе.

Еще накануне рождественской ночи кафедральный собор заполнился верующими. В сочельник, 6 января, в соборе прошло всенощное бдение. Перед началом службы ребята из организации российских юных разведчиков передали священству фонари, зажженные от негасимой лампады в храме Рождества Христова в Вифлееме.

Ближе к полуночи началась и рождественская литургия. Традиционно в Рождество в Кострому прибывает и множество паломников. Чтобы приложиться к Федоровской иконе Божьей матери в эту ночь пришлось отстоять долгую очередь. В светлый праздник православные всего мира славили родившегося Христа и молились о самом сокровенном. Сугубо молились в Рождество прихожане о мире и согласии в своих домах, стране и на всей Земле.

Поздравил костромичей с Рождеством и губернатор Костромской области Сергей Ситников. Он пожелал всем жителям Костромской области крепкого здоровья, счастья, любви и благополучия в семье.

Стоит отметить, что аномальные морозы внесли свои коррективы в рождественские торжества. Так Главное управление МЧС России по Костромской области взяло на учет 91 объект, где проходили богослужения. А в преддверии празднования Рождества были проведены профилактические осмотры храмов. Во время проведения праздничных мероприятий в церквях дежурили сотрудники государственной противопожарной службы.