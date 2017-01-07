Областные власти ведут мониторинг работы учреждений социальной сферы

Опубликовано 07.01.2017

По требованию главы региона Сергея Ситникова в Костромской области организован постоянный мониторинг деятельности медицинских и социальных учреждений. Информация собирается несколько раз в день у руководителей департаментов и заместителей главы региона.



В связи с аномально холодной погодой на постоянном контроле областных властей находятся вопросы обеспечения полноценного функционирования образовательных, медицинских и социальных учреждений. На контроле – работа оперативных и дежурных бригад, температурный режим, состояние тепло и водоснабжения.

Кроме того, проверятся работа персонала котельных, ведется мониторинг работы социальных работников, обслуживающих население на дому. На особом контроле - одиноко проживающие граждане и лица с алкогольной зависимостью.

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций представители муниципальных образований проводят личные обходы учреждений и проверяют точность представленной информации.

В случае возникновения проблемных вопросов оперативно принимаются решения по их устранению.