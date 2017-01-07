Специалисты предупреждают об угрозе пожаров

Опубликовано 07.01.2017

Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области призывают жителей региона к строгому контролю за безопасностью использования печей и электрооборудования. С наступлением морозов резко возросла угроза пожаров из-за небрежного отношения граждан к своей жизни и своему имуществу.



Пожары происходят в результате перекала печей, появления в кирпичной кладке трещин, применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.

В морозы рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, а не один раз длительное время, это позволит избежать перекала печи. Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Проверьте состояние предтопочного металлического листа – на нем не должно быть дефектов и прогаров. Недопустимо оставлять приоткрытой заслонку и оставлять печь без присмотра. Вечером топку печей необходимо прекращать за 2 часа до сна.

Необходимо проверить исправность всех электроприборов. Недопустимо использование самодельных электронагревателей и одновременное использование нескольких электрообогревателей.

Электроприборы нельзя оставлять без присмотра и располагать вплотную к сгораемым предметам. Проверьте исправность розеток и выключателей. Особо будьте внимательны к удлинителям, не допускайте их нагрев.

Во избежание взрыва и возгорания запрещается включать и пользоваться газовыми приборами детям и лицам, незнакомым с устройством этих приборов. Расстояние от газовой плиты до стены (перегородки) должно быть не менее пяти сантиметров; при расположении плиты у горючей стены или перегородки их обивают сталью по листовому асбесту толщиной 3-5 мм.

В случае утечки газа в результате повреждения газовой сети или приборов пользование ими необходимо прекратить, проветрить помещение и немедленно вызвать аварийную газовую службу по телефону «04».



Регулярно проверяйте соседей, если среди них есть люди асоциального поведения и пожилые люди.



Соблюдайте правила безопасного поведения. Научите этим правилам своих детей! При первых признаках пожара (запах дыма, отблески пламени и т.п.) сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону 01 или 112 (с сотовых операторов).

Обеспечьте свою безопасность!