Еженедельное информационное издание Костромской области
К середине дня температура воздуха в Костромской области установилась на отметке -34 градуса
- Опубликовано 07.01.2017
Температура воздуха в муниципальных районах Костромской области повысилась в среднем ещё на 2-3 градуса. В среднем по области установилась температура - 34 градуса.
По данным оперативного мониторинга по состоянию на 14.00 самая высокая температура в Пыщугском районе -26 градусов.
Наиболее холодной погода остается в Вохомском, Макарьевском, Нейском и Павинском районах. Здесь температура установилась на отметке в - 35 градусов.
По данным на 14.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -33
2. г. Буй и Буйский район -31,5
3. г. Волгореченск -32
4. Вохомский район -35
5. г. Галич и Галичский район -33
6. Кадыйский район -30
7. Кологривский район -34
8. г. Кострома - 32
9. Костромской район -30
10. Красносельский район -34
11. Макарьевский район -35
12. г. Мантурово - 32
13. Мантуровский район -33
14. Межевской район -34
15. г. Нея и Нейский район -35
16. Нерехтский район -29
17. Октябрьский район - 34
18. Островский район -31
19. Павинский район -35
20. Парфеньевский район -33
21. Поназыревский район -31
22. Пыщугский район -26
23. Солигаличский район -30
24. Сусанинский район -33
25. Судиславский район -34
26. Чухломской район -34
27. г. Шарья -31
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.