К середине дня температура воздуха в Костромской области установилась на отметке -34 градуса

Опубликовано 07.01.2017

Температура воздуха в муниципальных районах Костромской области повысилась в среднем ещё на 2-3 градуса. В среднем по области установилась температура - 34 градуса.



По данным оперативного мониторинга по состоянию на 14.00 самая высокая температура в Пыщугском районе -26 градусов.

Наиболее холодной погода остается в Вохомском, Макарьевском, Нейском и Павинском районах. Здесь температура установилась на отметке в - 35 градусов.

По данным на 14.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -33

2. г. Буй и Буйский район -31,5

3. г. Волгореченск -32

4. Вохомский район -35

5. г. Галич и Галичский район -33

6. Кадыйский район -30

7. Кологривский район -34

8. г. Кострома - 32

9. Костромской район -30

10. Красносельский район -34

11. Макарьевский район -35

12. г. Мантурово - 32

13. Мантуровский район -33

14. Межевской район -34

15. г. Нея и Нейский район -35

16. Нерехтский район -29

17. Октябрьский район - 34

18. Островский район -31

19. Павинский район -35

20. Парфеньевский район -33

21. Поназыревский район -31

22. Пыщугский район -26

23. Солигаличский район -30

24. Сусанинский район -33

25. Судиславский район -34

26. Чухломской район -34

27. г. Шарья -31



Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.