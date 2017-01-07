Еженедельное информационное издание Костромской области
Температура воздуха в муниципальных районах Костромской области понижается
- Опубликовано 07.01.2017
По данным оперативного мониторинга, в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 16.00 отмечено понижение температуры воздуха.
Самое заметное понижение показателей отмечено в Солигаличском районе и Шарье, где температура за 2 часа опустилась на 5 градусов и составила минус 35 и 36 градусов соответственно.
В Пыщугском районе температура опустилась на 6 градусов и стала соответствовать полуденным показателям - минус 32 градуса мороза.
По данным на 16.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -33
2. г. Буй и Буйский район -32
3. г. Волгореченск -32
4. Вохомский район -35
5. г. Галич и Галичский район -32
6. Кадыйский район -31
7. Кологривский район -34
8. г. Кострома - 33
9. Костромской район -29
10. Красносельский район -33
11. Макарьевский район -34
12. г. Мантурово - 35
13. Мантуровский район -35
14. Межевской район -35
15. г. Нея и Нейский район -35
16. Нерехтский район -28
17. Октябрьский район -37
18. Островский район -31
19. Павинский район - 35
20. Парфеньевский район -31
21. Поназыревский район -31
22. Пыщугский район -32
23. Солигаличский район -35
24. Сусанинский район -32
25. Судиславский район -34
26. Чухломской район -35
27. г. Шарья -36
28. Шарьинский район -36
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.