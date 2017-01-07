Температура воздуха в муниципальных районах Костромской области понижается

Опубликовано 07.01.2017

По данным оперативного мониторинга, в муниципальных образованиях Костромской области 7 января по состоянию на 16.00 отмечено понижение температуры воздуха.



Самое заметное понижение показателей отмечено в Солигаличском районе и Шарье, где температура за 2 часа опустилась на 5 градусов и составила минус 35 и 36 градусов соответственно.

В Пыщугском районе температура опустилась на 6 градусов и стала соответствовать полуденным показателям - минус 32 градуса мороза.

По данным на 16.00 7 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -33

2. г. Буй и Буйский район -32

3. г. Волгореченск -32

4. Вохомский район -35

5. г. Галич и Галичский район -32

6. Кадыйский район -31

7. Кологривский район -34

8. г. Кострома - 33

9. Костромской район -29

10. Красносельский район -33

11. Макарьевский район -34

12. г. Мантурово - 35

13. Мантуровский район -35

14. Межевской район -35

15. г. Нея и Нейский район -35

16. Нерехтский район -28

17. Октябрьский район -37

18. Островский район -31

19. Павинский район - 35

20. Парфеньевский район -31

21. Поназыревский район -31

22. Пыщугский район -32

23. Солигаличский район -35

24. Сусанинский район -32

25. Судиславский район -34

26. Чухломской район -35

27. г. Шарья -36

28. Шарьинский район -36

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.