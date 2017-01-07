Водоснабжение п. Космынино восстановлено

Опубликовано 07.01.2017

Ремонтные работы на водоводе в п. Космынино Нерехтского района завершены, идет наполнение системы водой.

Аварийные бригады заменили замерзший участок водопровода протяженностью около 20 метров. На скважине в установлен частотный привод, который позволит обеспечить бесперебойную подачу воды и значительно сэкономить энергопотребление.

В настоящее время система водоснабжения заполняется водой. В части домов вода уже появилась. В полном объеме водоснабжение будет восстановлено через полтора-два часа.

Коммунальщики проводят подворовые обходы, чтобы проверить водосистемы в домах жителей.