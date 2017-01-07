Еженедельное информационное издание Костромской области
07 Января 2017
Водоснабжение п. Космынино восстановлено
- Опубликовано 07.01.2017
Ремонтные работы на водоводе в п. Космынино Нерехтского района завершены, идет наполнение системы водой.
Аварийные бригады заменили замерзший участок водопровода протяженностью около 20 метров. На скважине в установлен частотный привод, который позволит обеспечить бесперебойную подачу воды и значительно сэкономить энергопотребление.
В настоящее время система водоснабжения заполняется водой. В части домов вода уже появилась. В полном объеме водоснабжение будет восстановлено через полтора-два часа.
Коммунальщики проводят подворовые обходы, чтобы проверить водосистемы в домах жителей.