Вниманию владельцев частных домов

Опубликовано 07.01.2017

Департамент ТЭК и ЖКХ Костромской области обращается к владельцам частных жилых домов в целях предотвращения замерзания систем водоснабжения приоткрыть краны с холодной водой.



Замерзание водопровода в частном доме может иметь очень негативные последствия. Чтобы избежать замерзания, специалисты советуют открыть на время сильных морозов кран, чтобы вода постоянно текла небольшой струйкой.

Также можно поднять давление воды. Если вода в трубе находится под большим давлением, она не замерзает.