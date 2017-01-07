К вечеру в муниципальных районах Костромской области температура воздуха снизилась еще на 2 градуса

Опубликовано 07.01.2017

По данным оперативного мониторинга, в муниципальных образованиях Костромской области по состоянию на 18.00 температура воздуха понизилась еще на 1-2 градуса.

Самой низкой температура остается в Нейском районе (минус 40 градусов), а также в Солигаличском и Шарьинском районах - минус 37 градусов.

В Костромском районе температура воздуха за два часа снизилась на 4 градуса - до минус 33.

По данным на 18.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -34

2. г. Буй и Буйский район -34,2-35

3. г. Волгореченск -31

4. Вохомский район -36,4

5. г. Галич и Галичский район -33

6. Кадыйский район -33

7. Кологривский район -35

8. г. Кострома - 33

9. Костромской район -33

10. Красносельский район -33

11. Макарьевский район -34

12. г. Мантурово - 35

13. Мантуровский район -35

14. Межевской район -35

15. г. Нея и Нейский район -37

16. Нерехтский район -29,5

17. Октябрьский район -37

18. Островский район - 31

19. Павинский район -35

20. Парфеньевский район -33

21. Поназыревский район -32

22. Пыщугский район -32,2

23. Солигаличский район -37

24. Сусанинский район - 32

25. Судиславский район -35

26. Чухломской район - 35

27. г. Шарья - 40

28. Шарьинский район - 40

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.