Еженедельное информационное издание Костромской области
К вечеру в муниципальных районах Костромской области температура воздуха снизилась еще на 2 градуса
- Опубликовано 07.01.2017
По данным оперативного мониторинга, в муниципальных образованиях Костромской области по состоянию на 18.00 температура воздуха понизилась еще на 1-2 градуса.
Самой низкой температура остается в Нейском районе (минус 40 градусов), а также в Солигаличском и Шарьинском районах - минус 37 градусов.
В Костромском районе температура воздуха за два часа снизилась на 4 градуса - до минус 33.
По данным на 18.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -34
2. г. Буй и Буйский район -34,2-35
3. г. Волгореченск -31
4. Вохомский район -36,4
5. г. Галич и Галичский район -33
6. Кадыйский район -33
7. Кологривский район -35
8. г. Кострома - 33
9. Костромской район -33
10. Красносельский район -33
11. Макарьевский район -34
12. г. Мантурово - 35
13. Мантуровский район -35
14. Межевской район -35
15. г. Нея и Нейский район -37
16. Нерехтский район -29,5
17. Октябрьский район -37
18. Островский район - 31
19. Павинский район -35
20. Парфеньевский район -33
21. Поназыревский район -32
22. Пыщугский район -32,2
23. Солигаличский район -37
24. Сусанинский район - 32
25. Судиславский район -35
26. Чухломской район - 35
27. г. Шарья - 40
28. Шарьинский район - 40
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.