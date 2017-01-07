Обеспечение безопасности на дорогах Костромской области

Опубликовано 07.01.2017

Для обеспечения безопасности водителей в зимнее время на автодорогах региона осуществляется патрулирование оперативными группами Главного управления МЧС Костромской области и ГИБДД.

На опасных участках региональных и федеральных дорог в 25 гарнизонах организованы и действуют «патрули спасения» участников дорожного движения. Патрулирование ведется с периодичностью 4 часа, в том числе и в ночное время. Одновременно с этим организован мобильный пункт обогрева для водителей, расположение которого меняется, исходя из складывающейся климатической ситуации.

Главное управление МЧС по Костромской области и администрация региона рекомендует участникам дорожного движения по возможности воздержаться от дальних поездок в период сильного похолодания.

В случае если нет возможности отказаться от поездки – соблюдайте рекомендации. При подготовке к выезду ознакомьтесь с прогнозом погоды.

Предусмотрите все необходимые меры безопасности на маршруте. На случай поломки автомобиля в дороге необходимо иметь соответствующую экипировку, буксировочный трос, шанцевый инструмент, запас продуктов и горячего питья. Во время передвижения в населенных пунктах быть предельно осторожными и внимательными, соблюдать скоростной режим.

Машина - конструкция с очень высокой теплопроводностью. Стоит помнить, что тепло будет поступать в машину, пока будет работать двигатель. Поэтому, выезжая за город, возьмите с собой запас горючего в канистре. В сильный мороз старайтесь не глушить двигатель надолго, так как холодный пуск двигателя - основная проблема в зимний период.

Заранее узнайте телефоны организаций, имеющих автоэвакуаторы. Перед выездом обязательно зарядите мобильный телефон, по которому возможно придется дозваниваться в экстренные службы. От перевозки малолетних детей в такие дни лучше воздержаться.

В случае экстренной ситуации необходимо определить любым из возможных способов (навигация мобильных устройств или автомобиля, дорожные указатели) свое местоположение. Затем следует сообщить о своей беде в спасательную службу по телефонам 101 или 01.

Оказавшись в «снежном плену», следует надеть на себя все имеющиеся теплые вещи. Если вы оказались на дороге, на которой помощи ждать придется долго, не стоит сидеть в машине. Спускайтесь в близлежащий лес - там всегда ветер меньше. Люди, которые сидят в машинах, чаще всего замерзают, вместо того чтобы несколько метров дойти до леса, где нет ветра, есть дрова и можно развести огонь.

Следует подумать, какие сигнальные средства возможно использовать, чтобы позвать на помощь. Не стоит снимать колеса и поджигать их, чтобы согреться. Иначе, когда к вам приедет помощь, не будет возможности эвакуировать автомобиль на трассу. Поджечь можно «запаску». От нее будет идти черный дым, который и станет сигнальным огнем бедствия.