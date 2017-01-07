Во всех муниципальных районах Костромской области температура воздуха ниже 30 градусов

Опубликовано 07.01.2017

По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области по состоянию на 20.00 температура воздуха понизилась до минус 30 градусов.

В области продолжается снижение температуры воздуха. Самая низкая температура зафиксирована в Павинском и Шарьинском районах - минус 41 градус. В Межевском, Нейском, Солигаличском и Чухломском районах - минус 38.

По данным на 20.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -34

2. г. Буй и Буйский район -35,9

3. г. Волгореченск -32

4. Вохомский район -37,5

5. г. Галич и Галичский район -34

6. Кадыйский район -34

7. Кологривский район -35

8. г. Кострома - 33

9. Костромской район -33

10. Красносельский район -34

11. Макарьевский район -33

12. г. Мантурово - 35

13. Мантуровский район -35

14. Межевской район -38

15. г. Нея и Нейский район -38

16. Нерехтский район -29,8

17. Октябрьский район -39

18. Островский район -31

19. Павинский район -41

20. Парфеньевский район -34

21. Поназыревский район -33

22. Пыщугский район -32,2

23. Солигаличский район -38

24. Сусанинский район -32

25. Судиславский район -36

26. Чухломской район -38

27. г. Шарья -41

28. Шарьинский район -41

Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.