Еженедельное информационное издание Костромской области
Во всех муниципальных районах Костромской области температура воздуха ниже 30 градусов
- Опубликовано 07.01.2017
По данным оперативного мониторинга в муниципальных образованиях Костромской области по состоянию на 20.00 температура воздуха понизилась до минус 30 градусов.
В области продолжается снижение температуры воздуха. Самая низкая температура зафиксирована в Павинском и Шарьинском районах - минус 41 градус. В Межевском, Нейском, Солигаличском и Чухломском районах - минус 38.
По данным на 20.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -34
2. г. Буй и Буйский район -35,9
3. г. Волгореченск -32
4. Вохомский район -37,5
5. г. Галич и Галичский район -34
6. Кадыйский район -34
7. Кологривский район -35
8. г. Кострома - 33
9. Костромской район -33
10. Красносельский район -34
11. Макарьевский район -33
12. г. Мантурово - 35
13. Мантуровский район -35
14. Межевской район -38
15. г. Нея и Нейский район -38
16. Нерехтский район -29,8
17. Октябрьский район -39
18. Островский район -31
19. Павинский район -41
20. Парфеньевский район -34
21. Поназыревский район -33
22. Пыщугский район -32,2
23. Солигаличский район -38
24. Сусанинский район -32
25. Судиславский район -36
26. Чухломской район -38
27. г. Шарья -41
28. Шарьинский район -41
Управление региональной безопасности Костромской области и ГУ МЧС России по Костромской области напоминают жителям о необходимости соблюдать меры безопасности.