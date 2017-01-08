Опубликовано 08.01.2017

Сегодня ночью в Костромской области зафиксированы рекордно низкие температуры. По сравнению с данными на это же время вчерашнего дня температура воздуха снизилась в среднем на 3-4 градуса.

Самая низкая температура зафиксирована в Шарье и Шарьинском муниципальном районе - минус 44 градуса. Ниже критического уровня -40 градусов температура опустилась в Вохомском, Кологривском, Межевском, Нейском, Октябрьском, Павинском и Солигаличском районах. Еще в 15 муниципальных образованиях зафиксирована на уровне - 37 градусов и ниже.

Таких рекордно низких температур в Костромской области не наблюдалось в течение 40 лет метеонаблюдения. Несмотря на это и высокую изношенность коммунальных сетей, благодаря круглосуточной работе аварийных служб, серьезных аварий пока удается избежать.

Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области напоминают о главных угрозах таких низких температур – возможности обморожения при продолжительном пребывании на открытом воздухе, угрозах пожаров при нарушении правил безопасного пользования печами и электроприборами и возможности заморозки системы водоснабжения в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, если не обеспечить бесперебойный проток воды (необходимо открыть на период морозов кран, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды).

Обеспечьте свою безопасность!

По данным на 8.00 8 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:



1. Антроповский район -35

2. Буйский район -39

3. Вохомский район -41

4. Галичский район-36

5. Кадыйский район-37

6. Кологривский район-40

7. Костромской район-37

8. Красносельский район-37

9. Макарьевский район-37

10. Мантуровский район-39

11. Межевской район-42

12. Нейский район-42

13. Нерехтский район-36

14. Октябрьский район-42

15. Островский район-35

16. Павинский район-42

17. Парфеньевский район-37

18.Поназыревский район-37

19. Пыщугский район-37

20. Солигаличский район-42

21. Судиславский район -39

22. Сусанинский район -38

23. Чухломской район -39

24. город Волгореченск-34

25. город Мантурово-39

26. город Буй-39

27. город Галич-36

28. город Кострома-37

29. город Шарья-44

30. Шарьинский район -44