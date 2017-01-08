Еженедельное информационное издание Костромской области
Сегодня ночью в Костромской области зафиксированы рекордно низкие температуры
- Опубликовано 08.01.2017
Сегодня ночью в Костромской области зафиксированы рекордно низкие температуры. По сравнению с данными на это же время вчерашнего дня температура воздуха снизилась в среднем на 3-4 градуса.
Самая низкая температура зафиксирована в Шарье и Шарьинском муниципальном районе - минус 44 градуса. Ниже критического уровня -40 градусов температура опустилась в Вохомском, Кологривском, Межевском, Нейском, Октябрьском, Павинском и Солигаличском районах. Еще в 15 муниципальных образованиях зафиксирована на уровне - 37 градусов и ниже.
Таких рекордно низких температур в Костромской области не наблюдалось в течение 40 лет метеонаблюдения. Несмотря на это и высокую изношенность коммунальных сетей, благодаря круглосуточной работе аварийных служб, серьезных аварий пока удается избежать.
Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области напоминают о главных угрозах таких низких температур – возможности обморожения при продолжительном пребывании на открытом воздухе, угрозах пожаров при нарушении правил безопасного пользования печами и электроприборами и возможности заморозки системы водоснабжения в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, если не обеспечить бесперебойный проток воды (необходимо открыть на период морозов кран, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды).
Обеспечьте свою безопасность!
По данным на 8.00 8 января температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области:
1. Антроповский район -35
2. Буйский район -39
3. Вохомский район -41
4. Галичский район-36
5. Кадыйский район-37
6. Кологривский район-40
7. Костромской район-37
8. Красносельский район-37
9. Макарьевский район-37
10. Мантуровский район-39
11. Межевской район-42
12. Нейский район-42
13. Нерехтский район-36
14. Октябрьский район-42
15. Островский район-35
16. Павинский район-42
17. Парфеньевский район-37
18.Поназыревский район-37
19. Пыщугский район-37
20. Солигаличский район-42
21. Судиславский район -39
22. Сусанинский район -38
23. Чухломской район -39
24. город Волгореченск-34
25. город Мантурово-39
26. город Буй-39
27. город Галич-36
28. город Кострома-37
29. город Шарья-44
30. Шарьинский район -44