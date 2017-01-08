Глава региона заслушал отчеты заместителей об организации работы служб жизнеобеспечения

Опубликовано 08.01.2017

По требованию губернатора Сергея Ситникова в регионе организован ежедневный мониторинг деятельности служб жизнеобеспечения в городах и районах области. Сегодня глава региона заслушал отчеты заместителей о ситуации в курируемой сфере деятельности.

По требованию губернатора представители департаментов Костромской области проверяют организацию работы учреждений и предприятий в курируемой сфере деятельности. Сегодня отчеты по итогам этой работы губернатору представили заместители Алексей Смирнов, Ольга Еремина и Павел Алексеев.

По словам заместителя губернатора Алексея Смирнова, чрезвычайных ситуаций на дорогах не допущено, службы обеспечивают нормативное содержание дорог, при необходимости осуществляется обработка дорожного покрытия противогололедными материалами. Пассажирский транспорт работает по расписанию, авиарейсы также выполняются.

По данным департамента ТЭК и ЖКХ, несмотря на аномальные морозы, в работе систем жизнеобеспечения серьезных проблем не допущено. Все аварийные ситуации находятся на контроле, оперативно принимаются решения о мерах реагирования. На предприятиях ЖКХ поддерживается неснижаемый запас топлива.

Как отметила заместитель губернатора Ольга Еремина, все медицинские организации работают в штатном режиме и готовы оказать необходимую помощь населению, в том числе, в условиях низких температур. Образовательные учреждения готовы к приему детей, в зданиях поддерживается оптимальный температурный режим. Решение о выходе детей с каникул будет принимать каждое муниципальное образование, исходя из температуры наружного воздуха. При температуре минус 25 градусов будут отменены занятия для учащихся младших классов, при температуре минус 27 занятия будут отменены для всех учащихся. Как отметила Ольга Еремина, все школы будут открыты. С детьми, которые придут в школу, не смотря на мороз, будут проводиться индивидуальные занятия.