Из-за морозов учебные занятия могут быть отменены

Опубликовано 08.01.2017

С большой вероятностью 9 января школьники не сядут за парты

Управление образования Администрации города Костромы сообщает, что в случаи сохранения низких температур, школьники областного центра пропустят начало второго полугодия. При температуре -25 градусов и ниже к занятиям не допустят учеников 1-4 классов. Если же морозы будут еще крепче (-27 и ниже), то учебный процесс остановят и для школьников из 5-11 классов. При этом педагоги напоминают: в случае отмены учебных занятий родителям стоит ограничить время пребывания детей на открытом воздухе, а также одевать детей в соответствии с погодой.

Стоит отметить, что по последним прогнозам, температура воздуха с понедельника будет повышаться.