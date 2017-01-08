Во всех школах Костромской области продолжит действовать «входной фильтр»

Опубликовано 08.01.2017

9 января школы Костромской области откроются после долгих зимних каникул. В школах продолжит действовать «входной фильтр». Дети с признаками заболевания ОРВИ не будут допущены до уроков.

По распоряжению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в праздничные дни, в связи с низкой температурой воздуха, в школах региона было организовано круглосуточное дежурство, отслеживался температурный режим и работ систем водоснабжения. Учебные заведения готовы к приходу учеников.

Департамент образования и науки Костромской области предупреждает о необходимости контроля за состоянием здоровья детей. Во всех школах региона будет действовать «входной фильтр» - визуальный осмотр на предмет наличия признаков заболевания ОРВИ. Родителям необходимо помнить, что в сезон распространения вирусов и простуд надо придерживаться общих рекомендаций, главное из которых – избегать мероприятий с большим скоплением людей.

Так же завтра необходимо следить и за температурой воздуха. Если 9 января утренняя температура составит не выше -25 градусов – начальные классы учиться не будут, если -27, то уроки отменят во всех учебных заведениях.