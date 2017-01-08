Государственная жилищная инспекция контролирует исполнение управляющими компаниями заявок жителей

Опубликовано 08.01.2017

Для мониторинга ситуации по исполнению заявок жителей управляющими компаниями в государственной жилищной инспекции организована работа телефона «горячей линии». Обращения и жалобы принимают по телефону (4942) 45-54-92.



По требованию государственной жилищной инспекции для обеспечения быстрого реагирования на жалобы жителей во всех управляющих компаниях Костромской области организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад. Управляющими компаниями актуализированы списки ответственных и дежурных лиц, организовано взаимодействие с единой диспетчерской службой ЖКХ.

Для мониторинга ситуации о работе управляющих компаний в государственной жилищной инспекции организована работа телефона «горячей линии». С 1 по 7 января поступило 12 обращений граждан. Большая часть из них - по вопросам протечки кровли, отсутствия холодной воды в частном жилом секторе по причине замерзания вводов, проблемам работы канализации.

Службы ЖКХ напоминают – чтобы не допустить замерзания водосетей, жителям частных и отдельно стоящих малоэтажных зданий необходимо в морозы приоткрывать кран с холодной водой таким образом, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды.

Государственная жилищная инспекция осуществляет контроль исполнения заявок, направленных в адрес управляющих компаний. Информация о неисполнении доводится до руководителя УК для организации работ. В случае выявления в ходе проверок фактов нарушения жилищного и лицензионного законодательства материалы об административных нарушениях направляются в суд.