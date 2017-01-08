Еженедельное информационное издание Костромской области
К середине дня температура воздуха в Костромской области стала выше в среднем на 5-6 градусов
- Опубликовано 08.01.2017
По данным оперативного мониторинга в Костромской области зафиксировано повышение температуры в среднем на 5-6 градусов.
Во всех муниципальных образованиях Костромской области зафиксировано повышение температуры воздуха, однако показатели по-прежнему остаются ниже климатической нормы. Так в Шарье и Шарьинском районе температура воздуха повысилась сразу на 12 градусов, однако по-прежнему остается на уровне ниже 30 градусов. Самая низкая температура – минус 36 градусов – в середине дня зафиксирована в Межевском и Судиславском районах.
По данным на 14.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области составляет:
1. Антроповский район -30
2. г. Буй и Буйский район - 34
3. г. Волгореченск -31
4. Вохомский район -32
5. г. Галич и Галичский район -33
6. Кадыйский район -30
7. Кологривский район -36
8. г. Кострома и Костромской район -33
10. Красносельский район -33
11. Макарьевский район -34
12. г. Мантурово - 33
13. Мантуровский район -33
14. Межевской район -35
15. Нейский район -35
16. Нерехтский район -28
17. Октябрьский район -33
18. Островский район - 30
19. Павинский район -35
20. Парфеньевский район -33
21. Поназыревский район -31
22. Пыщугский район -34
23. Солигаличский район -36
24. Сусанинский район - 32
25. Судиславский район -31
26. Чухломской район - 33
27. г. Шарья и Шарьинский район – 33
Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области напоминают о главных угрозах таких низких температур – возможности обморожения при продолжительном пребывании на открытом воздухе, угрозах пожаров при нарушении правил безопасного пользования печами и электроприборами и возможности заморозки системы водоснабжения в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, если не обеспечить бесперебойный проток воды (необходимо открыть на период морозов кран, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды).
Обеспечьте свою безопасность!