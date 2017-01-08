К середине дня температура воздуха в Костромской области стала выше в среднем на 5-6 градусов

Опубликовано 08.01.2017

По данным оперативного мониторинга в Костромской области зафиксировано повышение температуры в среднем на 5-6 градусов.

Во всех муниципальных образованиях Костромской области зафиксировано повышение температуры воздуха, однако показатели по-прежнему остаются ниже климатической нормы. Так в Шарье и Шарьинском районе температура воздуха повысилась сразу на 12 градусов, однако по-прежнему остается на уровне ниже 30 градусов. Самая низкая температура – минус 36 градусов – в середине дня зафиксирована в Межевском и Судиславском районах.



По данным на 14.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области составляет:

1. Антроповский район -30

2. г. Буй и Буйский район - 34

3. г. Волгореченск -31

4. Вохомский район -32

5. г. Галич и Галичский район -33

6. Кадыйский район -30

7. Кологривский район -36

8. г. Кострома и Костромской район -33

10. Красносельский район -33

11. Макарьевский район -34

12. г. Мантурово - 33

13. Мантуровский район -33

14. Межевской район -35

15. Нейский район -35

16. Нерехтский район -28

17. Октябрьский район -33

18. Островский район - 30

19. Павинский район -35

20. Парфеньевский район -33

21. Поназыревский район -31

22. Пыщугский район -34

23. Солигаличский район -36

24. Сусанинский район - 32

25. Судиславский район -31

26. Чухломской район - 33

27. г. Шарья и Шарьинский район – 33



Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области напоминают о главных угрозах таких низких температур – возможности обморожения при продолжительном пребывании на открытом воздухе, угрозах пожаров при нарушении правил безопасного пользования печами и электроприборами и возможности заморозки системы водоснабжения в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, если не обеспечить бесперебойный проток воды (необходимо открыть на период морозов кран, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды).

Обеспечьте свою безопасность!