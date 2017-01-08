В регионе осуществляется мониторинг работы межмуниципального пассажирского транспорта

Опубликовано 08.01.2017

По распоряжению губернатора Костромской области Сергея Ситникова в связи с установившимися холодными температурами в регионе организован особый контроль движения пассажирского транспорта.

Движение рейсовых автобусов отслеживается по навигационной системе ГЛОНАСС, в течение всего пути следования по маршруту с водителем поддерживается телефонная связь.

Для обеспечения бесперебойного автобусного сообщения по внутриобластным маршрутам организовано дежурство в ДЭПах. При необходимости ДЭПы доставляют пассажирский транспорт в теплые боксы, где можно отогреть топливо и зарядить аккумуляторы. В топливо добавляется антигель, чтобы не допустить его замерзания.

При необходимости в автобусах устанавливаются дополнительные отопительные приборы.

По данным департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской области в новогодние праздники серьезных происшествий с участием пассажирского транспорта не зафиксировано.