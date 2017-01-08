Жителей Костромской области ожидает еще одна холодная ночь

Опубликовано 08.01.2017

Жителей региона ждет еще одна аномально холодная ночь. По данным Костромского гидрометцентра температура воздуха в муниципальных образованиях будет ниже -30 градусов.

Самые низкие показатели температуры воздуха на 16.00 зафиксированы в Шарьинском (-37 градусов), Межевском (-36 градусов), Октябрьском и Нейском (-35 градусов) районах, а также Вохомском, Кологривском, Павинском, Парфеньевском и Пыщугском (-34 градуса) районах. Ещё в 15 муниципальных образованиях уже в 16.00 температура опустилась ниже 30 градусов.

Управление региональной безопасности, Главное управление МЧС по Костромской области напоминают о главных угрозах таких низких температур – возможности обморожения при продолжительном пребывании на открытом воздухе, угрозах пожаров при нарушении правил безопасного пользования печами и электроприборами и возможности заморозки системы водоснабжения в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, если не обеспечить бесперебойный проток воды (необходимо открыть на период морозов кран, чтобы постоянно стекала тонкая струя воды).

Обеспечьте свою безопасность!

По данным на 16.00 температура воздуха в муниципальных образованиях Костромской области составляла:

1. Антроповский район -32

2. г. Буй и Буйский район - 33

3. г. Волгореченск -28

4. Вохомский район -34

5. г. Галич и Галичский район -33

6. Кадыйский район -32

7. Кологривский район -34

8. г. Кострома и Костромской район -32

10. Красносельский район -33

11. Макарьевский район -33

12. г. Мантурово - 33

13. Мантуровский район -33

14. Межевской район -36

15. Нейский район -35

16. Нерехтский район -27

17. Октябрьский район -35

18. Островский район - 30

19. Павинский район -34

20. Парфеньевский район -34

21. Поназыревский район -31

22. Пыщугский район -34

23. Солигаличский район -32

24. Сусанинский район - 32

25. Судиславский район -33

26. Чухломской район - 33

27. г. Шарья и Шарьинский район - 37