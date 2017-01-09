Кормить птиц всем миром

Опубликовано 09.01.2017

решили жители деревни Кузьмищи Костромского района

Библиотекарь Наталия Михайлова провела для школьников акцию «Покорми птиц зимой», посвященную Году экологии в России, каким объявлен наступивший 2017-й. Ребята узнали, какие птицы зимуют в наших краях, какие вообще никуда не улетают, чем их надо подкармливать, а затем изготовили из подсобного материала кормушки. «Птичьи столовые» развесили возле Дома культуры, то есть в самом центре деревни. Теперь каждый желающий может принести корм и поддержать пичуг в трудное зимнее время.

Следующее мероприятие в библиотеке, тоже для юных читателей, так и называлось - «Экология». Разговор шел о том, как помочь планете Земля быть красивой и чистой, дети нарисовали специальный плакат.