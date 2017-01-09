Уверенно встретили холода

Опубликовано 09.01.2017

коммунальщики и энергетики Островского района

За время сильного похолодания им удалось избежать каких-либо серьезных проблем на тепловых и электрических сетях. Из инцидентов «холодного марафона» - замерзшая батарея в не утепленном подъезде одного из домов населенного пункта Ивашево, которую жильцы пытались было отогреть электричеством, но вскоре испортили своими действиями и электропроводку. Специалисты, приехавшие к горе-ремонтрикам, в короткие сроки ликвидировали все нарушения тепло- и электрснабжения. А восьмого января в Ломках от холода дала течь водонапорная башня. Сварщики достаточно быстро ликвидировали порыв, поставив на башне стальную «заплату».