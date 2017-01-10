Куда сходить и что посмотреть 11 января?

Опубликовано 10.01.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Костромичей ждут в среду в ретро-кинотеатре областного Дома народного творчества. Здесь они смогут увидеть советский фильм «Тропой бескорыстной любви» (6+), снятый в 1971 году Агаси Бабаяном. Это первый из четырех фильмов о ручной рыси по кличке Кунак, снятый по повести Виталия Бианки. Сеанс начнется в 12.00.

Также горожане и гости областной столицы могут посетить выставку «Два пространства в творчестве скульптора Олега Закоморного» (0+), которая представлена в Романовском музее. Среди экспонатов костромичи увидят часть новой графической коллекции, посвященной дикой природе. Выставка работает до 15 января.