В Галиче состязались лучшие волейболисты области

Опубликовано 10.01.2017

Здесь прошел открытый чемпионат городов и районов

На площадку спорткомплекса «Юбилейный» вышли команды городов Костромы и Галича, поселка Красное-на-Волге, а также Антроповского района. Каждая команда сыграла с каждой, а так как поединки состояли из пяти партий, то турнир шел без остановок. С 9 утра до 18 часов вечера зрители не скучали, наблюдая за яркой игрой лучших команд области.

В итоге чемпионами стали волейболисты Костромы, которые и увезли главный приз соревнований. Серебро досталось игрокам красносельской команды. Третьими были хозяева площадки - галичане.

Следующий крупный турнир по волейболу состоится в Галиче в мае и будет посвящен памяти тренера-преподавателя Владимира Голубева.