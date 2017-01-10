Еженедельное информационное издание Костромской области
10 Января 2017
От физики до французского языка
- Опубликовано 10.01.2017
По двадцати одному предмету пройдет олимпиада школьников
11 января в Костроме стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. В девять утра олимпиадные испытания по французскому языку начнутся в лицее № 20. Кроме того, олимпиада будет проводиться на базе лицеев № 20, № 34, школы № 22, а также в Костромском планетарии и в Костромском государственном университете. Умники и умницы - победители муниципального этапа, призеры регионального этапа, учащиеся школ, продолжающие обучение, будут демонстрировать знания по любимым предметам. Закончится региональный этап всероссийской олимпиады школьников 22 февраля.