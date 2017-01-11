Проверку морозом прошли

Опубликовано 11.01.2017

В областной администрации подвели итоги работы в праздничные дни

Первое в этом году еженедельное совещание при губернаторе Костромской области началось с доклада оперативных служб региона. К традиционным праздничным темам в нынешние новогодние каникулы добавились и морозы, которые буквально захватили всю область. Как справлялись с трудностями в областном центре и муниципалитетах? Этот вопрос стал главным на совещании.

Оперативная реакция - спасенные жизни

Глава региона поблагодарил сотрудников МЧС и УМВД за работу в праздничные дни. Их слаженная работа позволила избежать серьезных ЧП как во время массовых мероприятий, так и в пиковые моменты снижения температуры.

Сергей Ситников попросил дополнительно проанализировать работу оперативных служб по патрулированию трасс и работе пунктов обогрева. Это поможет совершенствовать работу МЧС в таких нестандартных ситуациях, когда, к примеру, на трассах области замерзали авто, а сотовая связь у пострадавших попросту не работала.

В целом испытание морозами область прошла. Но все же несколько серьезных происшествий произошло. В Чухломе пожар уничтожил многоквартирный жилой дом. К счастью, обошлось без жертв. Все пострадавшие расселены в маневренный жилой фонд или разместились у родственников. Предварительная причина возгорания: неисправность электропроводки, а также перегрузка внутридомовой электросети. В Шарье пожар уничтожил два частных дома. В причинах разбирается следствие, но уже сейчас ясно: ущерб мог быть меньше, если бы противопожарные разрывы между зданиями не были застроены хозяйственными постройками, огонь не перекинулся бы на соседнее здание.

Кроме того, Сергей Ситников сделал акцент на проверках качества автомобильного топлива. От автолюбителей поступали жалобы, что оно замерзало, автомобили глохли. А это уже прямая угроза жизни и здоровью водителей и пассажиров. Поэтому дополнительные проверки должны коснуться небольших заправок, на которые жаловались чаще всего.

Прогноз погоды на ближайшее время обещает повышение температуры. Но это не повод терять бдительность, подчеркнул глава региона, обращаясь к руководителям муниципалитетов и областных департаментов.

Сергей Ситников,

губернатор Костромскойобласти:

- Работа была проделана очень серьезная. Однако требую активность не снижать. Начались рабочие дни, как минимум до пятницы сохраняем самый жесткий контроль за работой всех объектов жизне-

обеспечения.

Снегоход на учете

Зимняя и снежная погода означает и то, что у работников инспекции гостехнадзора наступила горячая пора. Ведь с 2013 года в области проходит операция «Снегоход», и ежегодно выявляется и ставится на учет все больше подобной незарегистрированной техники. В 2016 году сотрудники инспекции проверили 529 единиц техники. И 32 машины были не зарегистрированы. В итоге 46 водителей привлекли к ответственности, они заплатили штрафов на сумму более 156 тысяч рублей.

Но главная задача гостехнадзора - не просто заставить водителей поставить технику на учет. Важнее всего профилактика несчастных случаев. Ведь сотрудники инспекции проверяют также и соблюдение правил технических осмотров машин.

Впрочем, Сергей Ситников отметил: необходимо поддержать честных владельцев снегоходов. К примеру, организовать соревнования для них. В настоящее время всего в инспекции зарегистрировано 877 снегоходов, ежегодно их число увеличивается. А областных турниров, которые могли бы объединить гонщиков и просто любителей, пока нет.

Владимир АКСЕНОВ