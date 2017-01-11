Две епархии - одна митрополия

Опубликовано 11.01.2017

Конец 2016-го и начало 2017 года ознаменовались масштабными переменами в религиозной жизни нашей области

27 декабря Священный синод под председательством Патриарха Московского и всея Руси Кирилла принял решение создать Костромскую митрополию, в состав которой вошли собственно Костромская и новообразованная Галичская епархии.

Географически новая епархия будет располагаться в границах Антроповского, Вохомского, Галичского, Кадыйского, Кологривского, Макарьевского, Мантуровского, Межевского, Нейского, Октябрьского, Островского, Павинского, Парфеньевского, Поназыревского, Пыщугского, Солигаличского, Чухломского и Шарьинского районов. Остальные же муниципалитеты будут по-прежнему относиться к Костромской епархии.

Также 27 декабря Священный синод решил назначить правящим архиереем Галичской епархии

иеромонаха Алексия (Елисеева), клирика Русской духовной миссии в Иерусалиме. 30 декабря 2016-го в храме Всех святых, в земле Российской просиявших, состоялось наречение архимандрита Алексия во епископа Галичского и Макарьевского. Возглавил чин наречения Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Руководителем же Костромской епархии, а вместе с ней и митрополии был назначен архиепископ Костромской и Галичский Ферапонт. А уже 3 января, во время богослужения в патриаршем Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвел его в сан митрополита. При этом владыке Ферапонту присвоен титул «Костромской и Нерехтский».

Костромскую епархию владыка возглавил в 2013-м. Определением Священного синода в марте того года он был избран епископом Макарьевским, викарием Костромской епархии. И наречен во епископа в Тронном зале храма Христа Спасителя. Во время болезни архиепископа Алексия владыка Ферапонт руководил Костромской епархией, а 25 декабря 2013 года был назначен ее управляющим. 20 ноября 2016-го он был возведен в сан архиепископа.

Олег СУВОРОВ

Ферапонт, митрополит Костромской и Нерехтский:

- Священноначалие посчитало, что все-таки создание епархий меньшего территориального размера, с меньшим количеством населения позволит лучше управлять ими. Епископ является не только администратором, он еще и источник благодати. Есть вещи, которые никто кроме епископа сделать не может, никто из его заместителей. Например, только епископ может рукоположить священника, совершить освящение храма. Епископ обязан посещать приходы, и чем чаще он это делает, тем лучше.