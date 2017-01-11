Спокойный Новый год

Опубликовано 11.01.2017

и Рождество без происшествий

Январские каникулы прошли в Костромской области без серьезных инцидентов. Это стало возможным, в том числе благодаря практически безупречной работе сотрудников правоохранительных органов. Инспекторы ГИБДД, участковые, наряды патрульно-постовой службы и другие стражи порядка не только работали на упреждение ЧС и обеспечивали безопасность граждан, но и выручали их из беды.

В ночь с 31 декабря на 1 января в Костромской области прошло около ста десяти праздничных мероприятий, в которых приняли участие почти двадцать пять тысяч жителей и гостей региона. Охрану общественного порядка и безопасность обеспечивали более четырехсот полицейских, а также сотрудники Росгвардии, представители частных охранных предприятий и добровольные народные дружины.

Особое внимание правоохранители уделили местам массового пребывания людей, патрульные наряды в новогоднюю ночь старались держаться вблизи отдыхающих граждан.

В результате принятых мер, несмотря на большое количество людей на улицах городов и поселков региона, обстановка оставалась спокойной, серьезных эксцессов и чрезвычайных происшествий не произошло.

Праздничные богослужения в ночь с 6 на 7 января состоялись в семидесяти семи храмах. В церкви пришли более пяти тысяч верующих. В рождественскую ночь охрану общественного порядка обеспечивали около трехсот сотрудников полиции.

Повышенные меры безопасности из-за усиления морозов пришлось ввести 5 января. В первую очередь они коснулись сотрудников ГИБДД. Инспекторы останавливали проходившие через стационарные посты большегрузы и пассажирский транспорт, интересовались состоянием водителей, исправностью техники, а также ситуацией на трассе.

Бдительность дала свои плоды и помогла избежать беды. В Костроме полицейские помогли водителю сломавшейся фуры доставить в обогреваемый бокс прицеп, а самого шофера разместили на ночлег в гостинице.

В Галичском районе полицейские помогли семье, чей автомобиль застрял на трассе из-за сильных морозов. Звонок с просьбой о помощи поступил 7 января. Правоохранители немедленно отправились на выручку. Замерзших супругов и двоих детей полицейские обогрели и вызвали эвакуатор. Пострадавшие рассказали, что заправились на малоизвестной АЗС. По всей видимости, двигатель заглох из-за некачественного топлива. В итоге семья благополучно вернулась домой.

Аналогичная история произошла в Шарьинском районе. Здесь благодаря оперативной информации, полученной от водителей, следовавших по трассе Мантурово-Шарья, полицейские оказали помощь дальнобойщику, у машины которого в тридцатиградусный мороз отказала топливная система.

На протяжении всех выходных стражи порядка регулярно общались с владельцами автозаправочных станций и настойчиво рекомендовали им следить за качеством дизельного топлива. Участковые обходили жителей домов с печным отоплением и напоминали гражданам об основных правилах обращения с огнем. А в рождественскую ночь все наряды, дежурившие на автомобилях, имели при себе горячий чай и готовы были принять и обогреть замерзших граждан.

Антон ИВАНОВ