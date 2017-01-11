Новый мост и возведение разрушенного храма

Опубликовано 11.01.2017

Минувший 2016-й стал для Костромской области и ее жителей во многом прорывным



С самого начала год радовал новостями, полными оптимизма. Мы, под тогда еще новый, 2016-й, узнали о подписании председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым документов о передаче дороги Кострома-Шарья-Киров в ведение федерации.

Летом весь регион следил за тем, как продвигается строительство моста через реку Унжу в Макарьевском районе.

На страницах газеты мы регулярно сообщали об открытии новых детских садов и медицинских учреждений, спортивных площадок и социальных объектов. Ну и, разумеется, нельзя не вспомнить о том, что именно в ушедшем году началось восстановление Костромского кремля.

Январь

Дорога с плеч

Самой первой новостью в 2016-м стало известие о передаче в конце декабря 2015 года в срок с 1 января 2017 года автомобильной дороги Кострома-Шарья-Киров в перечень дорог общего пользования федерального значения.

Два новых автомобиля поступили на станцию скорой помощи в Костроме

Кареты скорой помощи оснащены всем необходимым оборудованием. В них установлены дефибрилляторы, электрокардиографы, медицинские мониторы, аппараты для искусственной вентиляции легких.

В кологривском детском саду №2 завершилось строительство нового корпуса

В церемонии открытия важнейшего для района социального объекта, которое состоялось в январе, принял участие губернатор Сергей Ситников. В новом помещении разместились две группы для детей от года до трех лет.

Февраль

Льготы сохранили

Костромская областная Дума сохранила льготы на оплату коммунальных услуг для сельских медиков и педагогов.

Костромскую область презентовали в Индии

Наш регион представил инвестиционный потенциал на Втором международном форуме «The Economic Times Global Business Summit», который проходил 29 и 30 января в столице Индии Нью-Дели.

Миллиард на госпрограммы

Область направила заявки на финансирование одиннадцати программ на сумму более чем миллиард рублей. Среди них «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан», «Развитие транспортного комплекса», «Доступная среда», «Экономическое развитие», «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Учитель спасла учеников

В костромской школе во время уроков обрушился потолок. Педагог Виктория Гарлевич успела вывести весь 6 «А» из кабинета буквально за минуту до этого.

Глава региона предложил оказать содействие предпринимателю из Неи

Руководство деревообрабатывающего предприятия по производству вагонки из поселка Тотомица давно планировало открыть производство по выпуску межкомнатных дверей. Губернатор, посетив предприятие, предложил включить проект в региональную программу развития малого и среднего предпринимательства.

Март

Сергей Ситников встретился с журналистами, работающими по теме антикоррупционной направленности

Глава региона обсудил с журналистами отношение общества к проблеме коррупции, усилия властей по противодействию этому злу, информационную кампанию, направленную на формирование негативного отношения граждан к коррупционным проявлениям, и ряд других значимых тем.

Областное отделение Русского географического общества представило новые проекты

Итоги прошедших экспедиций и планы на будущее регионального отделения Русского географического общества обсудили на четвертом заседании попечительского совета организации.

В Костроме прошел форум научной молодежи «Шаг в будущее»

В Костроме собрались молодые ученые со всего региона. Форум научной молодежи «Шаг в будущее» объединил инженеров, биологов, филологов, математиков. На разных площадках шли дискуссии и обмен опытом, презентовались проекты.

Депутаты областной Думы приняли закон об отмене «золотых парашютов» для чиновников

После того как выплаты нескольких окладов при увольнении с должности отменили руководству областной Думы, настала очередь и муниципальных служащих.

Начался ремонт главной трассы региона

Губернатор Сергей Ситников поручил дорожным службам привести в порядок дорогу Кострома-Верхнеспасское. Самые большие ямы засыпали щебнем и заливали битумом.

Апрель

Если будущее, то счастливое

Костромская область и фонд «Будущее сейчас» подписали соглашение о сотрудничестве. Работа с приемными и замещающими семьями у нас идет уже давно и успешно. Дети-сироты обретают родителей, потому за последние три года количество ребят, живущих в соцучреждениях, сократилось с 454 до 217.

Костромскую область посетила делегация из Ингушетии

Глава республики Юнус-Бек Евкуров и губернатор Костромской области Сергей Ситников подписали в апреле документ, который стал основой для развития отношений между двумя регионами.

Завершился конкурс «Учитель года»

В конкурсе приняли участие 55 педагогов из 17 муниципальных образовательных учреждений области. Для учителей это соревнование стало настоящим марафоном. В главной номинации - «Учитель» лучшей стала Наталья Полянина – преподаватель английского языка Волгореченской средней школы.

Невосполнимая утрата

19 апреля не стало Героя Советского Союза Геннадия Гузанова. В Костромской области это был последний Герой Советского Союза, заслуживший свое высокое звание в годы Великой Отечественной войны.

Май

Полномочный представитель Президента РФ в ЦФО Александр Беглов побывал в Галиче

Одним из последних достижений Галичского автокранового завода стал тяжелый механизированный мост, способный за считанные минуты обеспечить переправу через малые и средние реки. Контракт на поставку двухсот единиц такой техники завод заключил с Минобороны России.

Эстафета «Северной правды» открыла легкоатлетический сезон в регионе

На старт вышли 61 команда и 732 спортсмена. Традиционно эстафета состояла из двенадцати этапов. Трасса для забега пролегала по улице Советской и проспекту Текстильщиков.

Плюс девять новых санитарных автомобилей высокой проходимости

Центральные районные больницы Костромской области получили санитарные машины высокой проходимости. Это девять «уазов», которые призваны оперативно доставлять пациентов из отдаленных сел и деревень.

Помощь стала ближе

Первая клиника ЭКО появилась в областном центре. Здесь костромички могут подготовиться к процедуре экстракорпорального оплодотворения. Услуга более чем востребованная: каждый год в регионе на ЭКО направляют около трехсот женщин.

Июнь

Гости из Татарстана

Расширение существующих и создание новых социально-экономических связей, как и увеличение объемов межрегиональной торговли, - общая задача для Костромской области и республики Татарстан. Об этом во время встречи с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым в мае заявил губернатор Сергей Ситников.

В Костроме открылся новый детский сад

Самый большой и самый современный детсад в области принял своих воспитанников в июне. Символично, что свои двери здание на улице Профсоюзной распахнуло в День России.

Замминистра промышленности и торговли России Виктор Евтухов посетил новый мусоросортировчный завод

Этот инвестиционный проект на улице Базовой стал уникальным не только в масштабах региона, но и в целом в России. Основная особенность его состоит в том, что это первый в России автоматизированный комплекс обработки и обезвреживания отходов.

Полмиллиарда рублей на ремонт дорог

Костромская областная Дума приняла изменения в статье 5 закона «О дорожном фонде Костромской области». Эта поправка позволила дополнительно направить 550 млн рублей на ремонт дорог в регионе.

В Костроме появилась дополнительная станция скорой помощи

В минувшем году новоселье отметили четыре бригады скорой помощи. Они разместились в новом здании на улице Профсоюзной. Подстанция построена для обслуживания пациентов из Давыдовских микрорайонов, микрорайона Юбилейный, а также части населенных пунктов красносельского направления.

В Костроме прошел ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России»

Областная столица уже в семнадцатый раз принимала на своей площадке международный ювелирный фестиваль «Золотое кольцо России». Оно и неудивительно: второе ее название - столица ювелирная.

Июль

Нечерноземье: программа-максимум

Губернатор Сергей Ситников и депутат Государственной Думы Алексей Ситников встретились с журналистами и обсудили проект программы развития Нечерноземья, призванную улучшить качество жизни на селе.

Кострома встретила и проводила экспедицию студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана

Студенты путешествовали в рамках глобального проекта «Голубое ожерелье России-2016». Экспедиция прошла по семи крупным рекам от Яузы до Невы и посетила семнадцать городов России.

День любви, семьи и верности отметили в Костромской области

Чествование семей, проживших вместе не один десяток лет, прошло в администрации области. Были вручены медали лучшим парам региона.

В Буе стартовал трофи-рейд «Сусанин Трофи-2016. Лето»

80 экипажей из разных регионов страны отправились покорять бездорожье. Старт гонкам дал губернатор Сергей Ситников. Нашу область представили команды из Нерехты, Шарьи, Буя, Парфеньева и других городов и районов.

Август

Открыто движение по улице Скворцова

1 августа в Костроме после масштабного ремонта открылось движение по улице Скворцова. Дорожники сделали водоотводы, установили светофор и разметили дорожные переходы.

Праздник крылатой пехоты

отметили в Костромской области.

331-й гвардейский парашютно-десантный полк носит гордое название «Костромской». Именно на территории этого подразделения и развернулись основные торжества.

На Речном проспекте в Костроме открылся детский сад

Он стал вторым домом для ста сорока малышей. Церемония открытия превратилась в настоящий праздник - увидеть новый садик под символичным названием «Радуга детства» пришел едва ли не весь поселок Волжский.

Мечта сбылась - мост построен

Торжественное открытие переправы через Унжу в Макарьевском районе состоялось. Она стала главным подарком всему левобережью: Горчухе, Первомайке, Дорогине, Любимовке, Юрову. Наконец, как говорили сами жители, «вековая проблема» решена. Мост возвели военные строители.

Сентябрь

Новый детский сад появился в Солигаличе

Две дополнительные группы на 45 малышей расположились в отремонтированном здании, где долгое время располагалась столовая школы-интерната. Реконструкция обошлась бюджетам разных уровней в 8 миллионов рублей.

Сбылась спортивная мечта селян

Благодаря участию губернатора Сергея Ситникова на стадионе Боговаровской средней школы появилась новая беговая дорожка.

Костромской государственный университет отметил день рождения

Опорному вузу, который объединил технологический и «некрасовский» университеты, исполнился ровно год. Новый вуз - это 8 тысяч студентов и 500 преподавателей.

Губернатор Сергей Ситников встретился с министром образования и науки Российской Федерации Ольгой Васильевой

Глава региона представил отчет о развитии образовательной среды в Костромской области. В первую очередь речь шла о доступности дошкольных учреждений. Сегодня в области в детские сады принимаются все дети в возрасте от трех до семи лет.

Без ущерба для экологии

В Костроме открылся первый в России завод по переработке бытовых отходов. В церемонии открытия предприятия приняли участие губернатор Сергей Ситников и первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий.

Октябрь

Тринадцать спецавтомобилей для ДЭПов области

Дорожно-эксплуатационные предприятия, расположенные вдоль трассы Кострома-Поназырево, частично обновили свой автопарк. Машины предназначены для обслуживания главной трассы региона.

Областной парк «cкорых» пополнился новыми машинами

Реанимация, три полноприводных «уазика» и три «Газели» - обновление автопарка «скорых» проходит во всех регионах страны в рамках распоряжения правительства Российской Федерации.

Будущее сельского хозяйства области в надежных руках

В Костромской сельскохозяйственной академии закончилась первая сессия аграрной школы «Молодые хозяева костромской земли». За десять лет ее существования удалось не только приобщить десятки молодых людей к работе на земле, но и воспитать кадры для агропромышленного комплекса региона.

В знак дружбы и союза

Делегация Костромской области во главе с губернатором Сергеем Ситниковым с ответным визитом посетила Ингушетию. Представители сторон обсудили шаги по укреплению связей между регионами.

Ноябрь

Кострома приняла Форум наций

Сто пятьдесят активных, инициативных и творческих ребят из 15 регионов страны встретились в Костроме. Повод: открытие студенческого форума ЦФО «Межнациональный мир», который по традиции проходит в столице нашей области в конце осени.

В основание Богоявленского собора Костромского кремля заложили первые кирпичи

4 ноября, в День народного единства, в Костроме свершилось знаменательное событие. В основание Богоявленского собора Костромского кремля были заложены первые памятные кирпичи.

Аграрии отчитались об урожае

В области намолочено 63,2 тысячи тонн зерновых. Что касается овощей, здесь урожай увеличился на 3 тысячи тонн. Валовой сбор по овощам составил 9,3 тысячи (в 2015 году – 6,9 тысячи) тонн.

В Костроме начал работу первый офис врачей общей практики для детей

Здесь можно не только попасть на прием к врачу-педиатру, но и при необходимости вызвать специалиста на дом, а еще, как и в обычной поликлинике, сдать анализы и сделать прививки. Также в учреждении будет организована электронная запись на прием.

В областной Думе приняли бюджет региона-2017

Главным на заседании, как отметил председатель Думы Алексей Анохин, стало решение по проекту основного финансового документа, по которому область будет жить весь 2017 год. Бюджет приняли на основе прогноза, который предполагает, что в регионе возобновится экономический рост, ВРП вырастет на 5,7 процента.

Декабрь

Майские указы президента реализуются со знаком качества

В декабре в Костроме с официальным визитом побывал полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Александр Беглов. Он побывал в детском отделении травматологии-ортопедии городской больницы Костромы, подарил детскому саду №3 снегоуборочную машину и осмотрел мусоросортировочный завод.

Автомобили в помощь

Фонд социального страхования передал инвалидам, пострадавшим на производстве, новые авто. По программе комплексной реабилитации закуплены 14 машин, специально оборудованных для управления ими людьми с ограниченными возможностями.

В Костроме прошел финал конкурса «Студент года»

Самые активные, целеустремленные, умные, веселые и творческие студенты области боролись за звание лучшего. Студентами года в итоге стали учащийся Костромского торгово-экономического колледжа Владислав Курочкин и студент КГУ Вячеслав Веселкин.

В Костромской областной детской больнице после капитального ремонта начало работу ЛОР-отделение.

Рабочие полностью заменили окна и двери, сделали капитальный ремонт стен, поменяли плитку и напольное покрытие. В отделении появились новая сантехника и система вентиляции.