Юбилей Льюиса Кэрролла

Опубликовано 11.01.2017

отметят в Костроме

Грядущее 185-летие английского писателя в городских библиотеках не могли пропустить. Для юных поклонников «Алисы в Стране чудес» и «Алисы в Зазеркалье» здесь приготовили квест-игры, кинопутешествия, интерактивные программы, викторины, а еще фильмы и, конечно, мультфильмы. 12 января маленьких костромичей ждут в библиотеке № 9 в 13.30, 24 января в библиотеке № 6 в 14.00, а 29 января в то же время в детско-юношеской библиотеке.