Еженедельное информационное издание Костромской области
11 Января 2017
В футбол в валенках
- Опубликовано 11.01.2017
играли мальчишки поселка Никольское Костромского района
Мороз минус 25 градусов, снег по колено, отличное настроение и … валенки. Да, да, именно валенки! В поселке Никольское появился новый вид спорта - зимний футбол в валенках.
Почему зимой мини-футбольная площадка пустует? Такой вопрос задали себе ребята, любящие футбол и активный отдых на свежем воздухе. И первый футбольный матч в валенках состоялся. Игрокам было трудно. Нелегко по снежному полю в такой обуви преодолевать расстояние от ворот до ворот, при этом совершая передачи и забивая годы. Как оказалось, двух периодов по пятнадцать минут достаточно, чтобы у обеих команд закончились силы.
В матче была зафиксирована ничья. Как говорится, победила дружба.