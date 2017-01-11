В футбол в валенках

Опубликовано 11.01.2017

играли мальчишки поселка Никольское Костромского района

Мороз минус 25 градусов, снег по колено, отличное настроение и … валенки. Да, да, именно валенки! В поселке Никольское появился новый вид спорта - зимний футбол в валенках.

Почему зимой мини-футбольная площадка пустует? Такой вопрос задали себе ребята, любящие футбол и активный отдых на свежем воздухе. И первый футбольный матч в валенках состоялся. Игрокам было трудно. Нелегко по снежному полю в такой обуви преодолевать расстояние от ворот до ворот, при этом совершая передачи и забивая годы. Как оказалось, двух периодов по пятнадцать минут достаточно, чтобы у обеих команд закончились силы.

В матче была зафиксирована ничья. Как говорится, победила дружба.