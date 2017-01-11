Мастер-класс покажет сервис-команда лыжной сборной России

Опубликовано 11.01.2017

Сервисмены будут работать в Костроме пять дней

У детско-юношеской спортивной школы № 5 будет припаркован необычный грузовик. Именно в такой машине представители сервисной команды сборной России по лыжным гонкам готовят снаряжение спортсменов к важнейшим стартам. Сервисмены самого высокого класса расскажут преподавателям костромской школы о новых технологиях подготовки спортивного инвентаря и ответят на вопросы участников семинара. Визит сервис-команды организован Олимпийским комитетом России в рамках проекта поддержки спортивных школ регионов.

В заключение мероприятия сервис-команда сборной России поможет костромским лыжникам на старте чемпионата и первенства по лыжным гонкам на призы Костромской областной Думы. Эти соревнования состоятся 14 и 15 января.