Книги в дар

Опубликовано 12.01.2017

для читателей в районах

Благодаря взаимодействию администрации области и Костромской епархии более тысячи книг православных издательств пополнят муниципальные библиотеки нашего региона.



В канун Нового года и Рождества в Костромском епархиальном управлении состоялась торжественная передача книг - 34 комплекта духовно-нравственной литературы - в областной Центр книги. Сюда вошли книги православных издательств «Большой Домострой, или Крепкие семейные устои, освященные Церковью», «Святой Владимир», «Начало веры», «Чудесная нива. Детям о Христе», а также журнал «Хлеб Жизни» Костромской епархии, из которого читатели узнают о жизни костромских святых, новых храмах и монастырях нашей земли.

Центр книги участвовал в международном открытом грантовом конкурсе «Православная инициатива», в проекте «Свет православной веры: передвижные книжные выставки для семейного и детского чтения». И каждый раз литература оказывалась очень востребованной. Далеко не в каждом населенном пункте есть действующая церковь, а людям есть у кого спросить, какие молитвы и когда читать. Книги же помогают найти ответы на многие вопросы.

Особенным спросом, по словам работников библиотек, пользуются сегодня книги таких православных авторов, как Тихон Шевкунов, Борис Ганаго, монах Варнава.

Новое поступление духовно-нравственной литературы в скором времени придет в районные библиотеки Костромской области. А затем - передвижные выставки приедут в сельские библиотеки районов. Первыми читателями станут жители Макарьевского, Буйского районов и города Буя.

Ирина КАРАВАЕВА

Елена Каратеева, директор областного государственного бюджетного учреждения культуры «Центр книги»:

- Мы сотрудничаем с Костромской епархией на протяжении десятка лет. И уже не раз получали издания, которые выпускает епархия. В наш Центр поступало до 300 экземпляров книг, брошюр, периодических изданий для последующей передачи в библиотеки области.