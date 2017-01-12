Опубликовано 12.01.2017

Своей мечте не изменила

В декабре минувшего года завершился юбилейный конкурс «Земский доктор». Имя лучшего народного врача назвали уже в пятый раз. И впервые за всю историю проекта победителем стала женщина: акушер-гинеколог, заместитель главного врача Судиславской районной больницы Светлана Бубнова. В году 2017-м она тоже отметит юбилей - 25 лет работы в родном медицинском учреждении.

На вызов - с учебником

- Быть врачом - ваша детская мечта?

- С восьми лет я видела себя только доктором. Мои дядя и тетя тоже работали врачами, причем тетя - именно акушером-гинекологом. И с тех пор я своей мечте не изменяла.

- Четверть века вы работаете в Судиславле. Как попали сюда?

- Сама я из Чухломы и должна была ехать туда по распределению после выпуска из института. Но в последний момент там сказали, что такой специалист, как акушер-гинеколог, им не нужен. И я стала сама искать место. А в Судиславле уже работали мои однокурсники, они позвали меня. Тогда еще в районной больнице было родильное отделение.

- Помните свой первый день на работе?

- Свой первый день прекрасно помню. Моей реакцией был некий страх. Ведь когда я пришла, второй гинеколог ушел в отпуск. И на мне фактически осталось и родильное отделение, и гинекология, и женская консультация. Я ходила все время с пакетом моих тетрадей, где были записаны лекции. Помню даже свой первый выезд на роды, когда меня экстренно вызвали ночью и сказали: у женщины кровотечение. Я собрала свои учебники, тетради и поехала. К счастью, акушерка справилась еще до моего приезда. Первый год, как сейчас помню, я на все вызовы ездила с учебниками. Нас учили очень четко, все алгоритмы действий были прописаны. Образование нам дали очень хорошее.

- Сельская больница - место работы особое. Не было желания перебраться в город?

- Варианты были, в том числе и путевка в ординатуру. Но, если честно, я не люблю перемены. Да и коллектив мне понравился, население очень хорошо приняло.

- Но своя специфика работы на селе?

- Вы знаете, когда я приехала сюда, то были определенные сложности. Ведь когда ты остаешься на дежурстве, поступают не только пациенты твоего профиля. Но и дети, и старики обращаются, с травмами, инфарктами. Нужно все было знать, ведь вдруг на месте не окажется терапевта, невролога или другого специалиста. Особенно много у нас было пациентов с травмами, полученными в ДТП или на работе в лесу. Конечно, сразу вызывали хирурга, травматолога. Но мне приходилось оказывать экстренную помощь.

- И у акушера-гинеколога свои трудности имелись?

- Раньше было тяжелее женщину с какой-то патологией отправить в Кострому. Нужно пройти множество согласований, записаться по звонку либо вызывать специалиста на себя... И такую помощь приходилось долго ждать. Много времени уходило на организационные вопросы. Сейчас, конечно, по-другому: все потоки определены.

Работать меньше не получится

- А сколько малышей родилось с вашей помощью?

- За 24 года целое поколение родилось. Сейчас уже стоят на учете и рожают девушки, которых я принимала. Сколько малышей появилось с моей помощью на свет, честно говоря, не знаю. Но если в среднем посчитать, то 150 детей в год, и еще умножить на 24.

- Какая работа для вас сложнее: административная или собственно «лечебная»?

- Сложнее, конечно, быть заместителем главного врача - начальником медицинской части. Заместителю главного врача в любой больнице приходится работать много. Отчеты, планы, семинары, конференции - все это мы должны знать. И хоть маленький стационар у нас в больнице, функциональные обязанности те же самые. А с внедрением компьютеров работы не уменьшилось, а прибавилось. Бумага никуда не ушла - вся документация дублируется и в электронном варианте.

- Но при всей загруженности вы делаете в больнице и УЗИ...

- Я училась на узиста для того, чтобы сменить работу на более спокойную. Но в результате получилось, что обязанностей только добавилось (смеется).

- Насколько я знаю, родильного отделения сейчас в Судиславле нет?

- Его закрыли около 15 лет назад. Но если экстренно, мы принимаем роды и в нашей больнице. Так что навык никуда не пропал. Это как езда на велосипеде: если научился, то уже никогда не забудешь (смеется).

Мамы меняются

- В вашей профессии очень важно отношение врача и пациента. Ваше слово лечит?

- Конечно, приходится быть и психологом. Особенно в тех ситуациях, когда женщины приходят для прерывания беременности. Мы долго уговариваем сохранить плод, объясняем, какие осложнения могут быть после абортов. Не всегда, конечно, это удается. Но четыре-пять человек в год все же уговариваем. И я знаю некоторых детей, которые сейчас живут и радуют своих родителей.

- А изменилось ли ваше отношение к пациентам?

- Нет. К пациентам я всегда отношусь по-доброму. Сейчас, правда, стала менее доверчива. Ведь многие пациенты врача обманывают. Некоторые скрывают симптомы, не пьют лекарства, или беременные женщины скрывают, что курят. Поэтому доверяю своим ощущениям, своим рукам.

- На ваших глазах выросло целое поколение мам. Отношение к семье у них меняется?

- Действительно, к материнству стали относиться по-другому, более ответственно. Женщины готовятся стать мамами, читают книги, интернет. К примеру, приходят к нам, мы даем какие-то рекомендации, а они говорят: «Эти витамины мы уже принимаем». Но есть процент таких «бесшабашных» матерей, правда, он значительно ниже, чем раньше.

- Какой главный подарок вы хотели получить на Новый год?

- Хорошее оборудование для больницы. А главное личное желание: чтобы у моих родителей было хорошее здоровье.

Владимир АКСЕНОВ

Фото Сергея Калинина

ДОСЬЕ

Светлана Бубнова, акушер-гинеколог, заместитель главного врача Судиславской районной больницы

Родилась в городе Чухломе.

Мечтала быть врачом с восьми лет.

Окончила Ярославский медицинский институт

в 1992 году.

Работает в Судиславской районной больнице

более 24 лет.

Несколько лет назад освоила профессию специалиста УЗИ.

В 2017 году стала победителем народного

конкурса «Земский доктор».