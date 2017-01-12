Ты - то, что ты ешь...

Опубликовано 12.01.2017

В том, какие продукты лучше обойти стороной, на протяжении года разбирались эксперты

В 2016-м на страницах газеты мы рассказывали вам о качестве товаров из магазинов города. За это время было все: разочарования, упреки, претензии... Но нужно отдать должное торговым сетям и производителям - похвала тоже была. И, к счастью, итоги оказались утешительны: качественных товаров на полках костромских магазинов все-таки больше. О главных успехах и падениях наших «подопытных» за год мы и напомним вам сегодня.

С душком? В очередь!

Чаще всего на экспертизу в этом году попадали овощи. Уже по традиции без разочарований с этими «гостями» не обошлось - уж больно много порчи. Видимо, до того залежались на прилавках, что успели состариться.

Покорить экспертов и выйти из экспертизы героем только чеснок пытался целых три раза. Но, увы, год был явно не его: хотел похвалиться качеством, а оказался с гнильцой. Два раза подряд - сначала в феврале, а потом в августе на прилавок гипермаркета «Карусель» попал чеснок с плесенью, он же в «Ашане» пророс прямо на прилавке. Понятно, что пользы от такого не дождешься.

А в июле специалисты отговаривали костромичей скупать мешками свежую картошку. И снова большинство вопросов возникло к овощам из «Ашана» - здесь на прилавке лежал гнилой, раздавленный и подмороженный картофель явно не нового урожая.

Неидеальными оказались и перцы. Проверяя эти овощи, эксперты забраковали продукцию сразу двух магазинов - «100Метровки» и «Ашана». В лучах летнего солнца они блистали не только царапинами и помятостями, но и гнилым бочком. Эта беда их и подвела.

В октябре же аппетит экспертам здорово подпортили баклажаны. И если образцы из «Карусели» лишь только начали увядать, то овощи, купленные в «100Метровке», уже загнили и даже заплесневели. А эксперты таких нарушений не прощают.

Какая тяжесть ваша рыба!

Не обошлось в этом году без «рыбных» рейдов. Но, как оказалось, выудить из костромских магазинов качественную рыбку довольно сложно. То один, то другой недостаток да всплывает. Поэтому советуем приглядеться к ней внимательнее.

На попытке искусственно продлить срок годности вяленой рыбы в июне мы поймали сразу трех производителей. Пересоленные лещи и окуни были привезены из Астрахани и Московской области. Но и это еще не все: зашкаливала в образцах и влажность. А такую рыбку, уж извините, вяленой назвать язык не поворачивается.

Дважды в черном списке появилось и замороженное рыбное филе. Поймали его за лишние граммы и маркировку. Толщиной ледяного нароста, не учтенной на этикетке, отличился продукт из «100Метровки» и «Адмирал Сити». Да еще как отличился! Во всех случаях наледь превысила треть(!) покупки. А значит, покупатели переплачивали за обычную замерзшую воду. За такое невыгодное вложение денег ГОСТ образцы забраковал.

Несолоно хлебавши остались специалисты также после проверки пресервов из селедки. Мало того что образец от костромской «Радуги» грешил недосолом, так он же успел на прилавке притомиться и испортиться. Неприятное амбре эксперты почувствовали сразу, как вскрыли упаковку. Такое качество достойно только «неуда».

В общем, самой качественной оказалась рыба лишь в консервах. Ни к шпротам, ни к скумбрии у экспертов не нашлось ни одного замечания.

Свежестью не пахнет

Фрукты в качестве «подопытных» появлялись не реже. Но про них мы решили рассказать отдельно. Ведь практически к каждой закупке у экспертов было немало претензий.



К примеру, не самые свежие лимоны предлагали костромичам магазины города в разгар сезонных простуд. Особенно экспертов огорчили фрукты из «Карусели» - они были явно подмороженные, с признаками загнивания и плесени. А лимоны из «Ашана» вместо здоровой ярко-желтой окраски «светили» бурыми пятнами. Вердикт экспертов: переохлаждены, а значит, и витаминов от них ждать не приходится.

Летом немало заслуженных упреков выслушала дыня. Во-первых, фрукт из «100Метровки» был вообще несъедобным - до такой степени успел перезреть А вот дыня из «Ашана», наоборот, попала на прилавок раньше положенного, поэтому отличилась жесткостью, малосочностью и... нитратами. Увы, но это так: содержание вредных веществ в ней составило 113 мг/кг, что превысило норму допустимого аж на четверть!

Досталось от экспертов и мандаринам. Один из образцов цитрусовых, купленных в «Карусели», оказался поврежден красной померанцевой щитовкой. А такие фрукты долго не хранятся - они становятся менее сладкими и сочными, быстро засыхают. Образцы же из «Ашана» в этом испытании повели себя достойно и даже были признаны потребителями самыми вкусными.

Декабрьская хурма тоже не вся пришлась экспертам по вкусу. Абсолютно не транспортабельными и оттого практически несъедобными были фрукты из «100Метровки». Однако остальные образцы не только показали себя с наилучшей стороны, но и с честью выдержали народную дегустацию.

Ягодное дефиле

В разгар лета особое внимание мы уделили ягодам. Жалеть об этом нам не пришлось, ведь большая часть из них... грешила «душком».

Началось все с неприятного «поражения» сливы. Больше половины закупки тогда эксперты забраковали, так как ягоды явно успели загнить. До «забродить» тоже было недалеко - влажность в образцах была сильно завышена. А слива из «Ашана» и совсем расстроила экспертов: число порчи превысило 50 процентов покупки. Понятно, что таким ягодам на прилавке точно не место.

Затем в нашей корзинке оказалась испорченная черешня. Весь «букет» нарушений собрали образцы из «Ашана» - в этом магазине продавали подмороженные, загнившие, перезревшие, помятые и раздавленные ягоды. ГОСТ был непоколебим и твердо заявил: срочно убрать с прилавка.

Но были и такие экземпляры, которые нас порадовали. Например, арбуз. Нареканий не вызвала ни одна из восьми, с позволения сказать, ягод. Самую вкусную, кстати, мы купили в гипермаркете «Лидер» - так решили костромичи на народной дегустации.

Под знаком качества

Натуральное ли мясо продается в Костроме? И насколько оно безопасно? Хорошей традицией для «СП» стала проверка на качество мясных изделий. Конечно, и в этом году пройти мимо «мясных» прилавков мы не смогли.

Первой в лабораторию попала курица из магазинов города. За нее эксперты взялись серьезно: проверили на содержание вредных бактерий, тяжелых металлов, антибиотиков и ГМО. Но ни одного из этих опасных нарушений так и не выявили. ДНК сои, к слову, эксперты тоже не нашли. А пользуясь случаем, посоветовали костромичам покупать местную птицу, ведь ее путь от фабрики до прилавка минимален. Кстати, они раскрыли еще один секрет: качество охлажденного мяса лучше, чем замороженного. А уж им мы точно можем поверить на слово.

С чистым сердцем признали качественной эксперты и колбасу «Докторскую». Эта проверка была одной из самых массовых: на суд специалистов мы представили продукцию восьми производителей. Ни с внешним видом, ни с составом колбасы проблем не оказалось. Да и костромичи на дегустации эти мясные изделия одобрили, да еще и добавки попросили. Ну как им было отказать? Особенно хвалили буйскую колбасу - и за вкус, и за аппетитные «данные».

А вот котлеты по осени уже хвалили эксперты. Выглядели полуфабрикаты прилично, в фарше не было ничего лишнего, сроки и условия хранения соблюдались. Может быть, счастье и не в котлетах, решили эксперты, но такое качество можно и поощрить.

«Провал» года

По-другому эту проверку не назвать. Хотели полакомиться сладким, а получили нарушения по всем статьям. Условную премию «Разочарование года» мы отдаем костромским пирожным и тортикам.

Изначально не доверять этим лакомствам у нас не было никаких причин: продукция местная, производители и торговые точки знакомы каждому костромичу и зарекомендовали себя как надежные. Увы, как говорится, «доверяй, но проверяй». Костромской «кондитерки» это выражение касается в первую очередь. Ведь, как показала экспертиза, без опаски полакомиться ею точно не получится.

Главные виновники тому - эклеры от ООО «Славянский» и ООО «Солнышко», а также тортик из столовой МУП г. Костромы «Фабрика-кухня». Именно в этой продукции эксперты обнаружили небезопасные бактерии группы кишечной палочки. Кстати, по наличию этого показателя можно судить об общем санитарном состоянии производства.

Кроме того, в сладостях от ООО «Славянский» и МУП г. Костромы «Фабрика-кухня» было выявлено превышение содержания дрожжей, которые помогают продукту быстро портиться, да и последствия для здоровья могут повлечь нешуточные.

Так можно ли покупать костромские пирожные? Мы вас предупредили, а вы уж сами решайте.

Букет проблем и россыпь неудач

Были у нас и те «подопытные», кто проходил экспертизу от «СП» впервые. Так уж получилось, что не все они были съедобные. Но оттого интереснее было ни капельки не меньше.

Как показал опыт, даже за обыкновенной приправой нужен глаз да глаз. Вот, например, лавровый лист. Разве может он быть некачественным? Проявив всю бдительность, наши эксперты такой все-таки нашли. Продавался он в «Ашане» под всем известной торговой маркой «Каждый день». Треть пакетика составляли ломаные листья. Мало того что это не допускается

ГОСТом, но и говорит о главном - специя была, действительно, не первой свежести.

Самые неприятные новости пришли, как всегда, от того, от куда мы совсем не ожидали - свежих хризантем. Очаровательные букеты проверяли в самый разгар спроса на них, в преддверии первого сентября. И пришли в ужас: продукция магазина «Цветы» (ТЦ «Авокадо») и магазина «ЦветОпыт» была поражена... западным цветочным трипсом. Это карантинный вредитель, который переносит опасное вирусное заболевание. Принесешь такой подарок домой - заболеют домашние цветы. К продаже букеты, пораженные трипсом, вообще не допускаются.

И это еще не все претензии. В цветах из трех магазинов нашли также паутинного клеща. Пусть он не карантинный, но не менее коварный и трудновыводимый. Так что будьте бдительны.

В этой группе товаров порадовал нас только... грунт. Да-да, вы все прочитали правильно. Весной, в разгар посевной кампании мы проверили почву для рассады. Какой только там не было - и питательная, и плодородная, и универсальная... Но мы уверены в одном - вся она безопасна. За это производителям - честь и хвала.

На вкус и цвет

Без чего не обходится наша рубрика, так это без продуктов первой необходимости. Благодаря особому статусу их качество на особом, более тщательном контроле.

И главный в нашем списке конечно же хлеб. В этом году мы его проверяли даже четыре раза: в январе и июле - белый, а в апреле и сентябре - ржаной. И лишь одна проверка нас действительно огорчила. Самым серьезным нарушением грешил буйский батон. Влажный на ощупь и практически не эластичный, он сильно крошился. А внутри него даже образовались большие полости, что эксперты связывают с технологическим нарушением - недостаточной обработкой теста.

Не понравился экспертам также хлеб «Волжский» и торговой марки «10 баллов». У первого была слишком жесткая корка, которая практически не содержала пор и ломалась при нажатии. А второй успел весь покрыться «морщинами». Не от старости, конечно, но нарушение технологии приготовления в его случае имеет место быть.

В январе поругали специалисты и пельмени с костромских прилавков. Виновниками оказались полуфабрикаты торговой марки «Все сами». Местного производства, кстати. Изделия слиплись, в некоторых из них фарш выглядывал из потемневшего теста, а поверхность была покрыта снежным налетом. Правда, к октябрю пельмешки исправились - в очередной проверке претензий к ним не оказалось. Удачно прошла экспертиза и для вареников с картошкой.

Были, однако, и те продукты, которые стоило похвалить. Например, без эксцессов закончилась молочная проверка. Ни в каких сомнительных махинациях с составом молока никто из производителей уличен не был. Не подвели и куриные яйца, показав отличный результат по всем параметрам. Кроме того, в списке отличников и хорошистов - пастила, томатная паста и даже ананасы. Берите пример, товарищи производители!

Напоминаем: результаты касаются только образцов, участвующих в тестировании.

Дальнейшие изменения продукции не отслеживались.