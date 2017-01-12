Скорая юридическая

Опубликовано 12.01.2017

Небольшой экскурс в пройденное за год

Как отстоять свои права в магазине, наказать кафе за плохие обеды, получить социальную выплату на строительство дома или оформить субсидию на услуги ЖКХ? Все юридические тонкости этих и многих других вопросов в течение года мы с вами разбирали на конкретных примерах. Пришло время их вместе с «СП»-справкой» повторить и запомнить. Подробности в свежем номере "СП".