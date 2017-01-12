Куда сходить и что посмотреть 13 января?

Опубликовано 12.01.2017

О культурных событиях дня рассказывает «Северная правда»

Сразу на два сеанса приглашает в пятницу ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества. Днем, в 12.00, здесь покажут советский фильм «Иван Федоров» (6+) режиссера Юрия Сорокина. Другое название киноленты, по которому ее знают отечественные зрители, - «Откровение Иоанна Первопечатника». В фильме снялись Федор Сухов, Иннокентий Смоктуновский, Никита Джигурда и многие другие.

В 17.00 в ретро-кинотеатре пройдет триллер Френсиса Форда Копполы «Дракула Брэма Стокера» (16+). В главных ролях - Вайнона Райдер, Киану Ривз, Гэри Олдмен и лауреат премии «Оскар» Энтони Хопкинс.

Любителей же более спокойного, художественного, творчества ждут в муниципальной художественной галерее Костромы. Здесь в экспозиции «Под созвездием петуха» (0+) представлено множество детских декоративно-прикладных работ, посвященных символу этого года. Выставка включает в себя работы более 200 участников из 38 учебных заведений – общеобразовательных, художественных школ, школ искусств, центров детского творчества.